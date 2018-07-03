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موبايلي تقدم أحدث حلول الربط لسفارات وقنصليات المملكة حول العالم

تماشياً مع التطور الرقمي الذي تشهده السعودية

تمكنت شركة موبايلي من نيل ثقة وزارة الخارجية لتنفيذ حلول الربط بين سفارات وقنصليات المملكة حول العالم.

وستتيح هذه الخطوة حصول الوزارة على حلول ربط متطورة ومرنة، مما يساهم في سرعة تحقيق أهداف الوزارة التقنية الطموحة.

وأوضح الرئيس التنفيذي الأول للتسويق في موبايلي المهندس ماجد العتيبي أن موبايلي أعمال سخرت كل إمكاناتها التقنية والبشرية للمشاركة في تحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030 عبر تقديم حلول متقدمة تساهم في تحقيق أهداف الجهات الحكومية لتسهيل خدمة مستفيديها من مواطنين ومقيمين.

وأضاف المهندس العتيبي أن هذه الخطوة تجسد تنامي اعتماد عملاء قطاع الأعمال بشكل عام، والقطاع الحكومي بشكل خاص على شركة موبايلي في تنفيذ المشاريع المهمة، والتي تتطلب قدرات واحترافية عالية، كونها من أهم الشركات الوطنية التي تمتلك العمق التقني والمعرفي والخبرة المتميزة لدى فريقها في تنفيذ المشاريع ضمن جدول زمني محدد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موبايلي تقدم أحدث حلول الربط لسفارات وقنصليات المملكة حول العالم
سبق

تمكنت شركة موبايلي من نيل ثقة وزارة الخارجية لتنفيذ حلول الربط بين سفارات وقنصليات المملكة حول العالم.

وستتيح هذه الخطوة حصول الوزارة على حلول ربط متطورة ومرنة، مما يساهم في سرعة تحقيق أهداف الوزارة التقنية الطموحة.

وأوضح الرئيس التنفيذي الأول للتسويق في موبايلي المهندس ماجد العتيبي أن موبايلي أعمال سخرت كل إمكاناتها التقنية والبشرية للمشاركة في تحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030 عبر تقديم حلول متقدمة تساهم في تحقيق أهداف الجهات الحكومية لتسهيل خدمة مستفيديها من مواطنين ومقيمين.

وأضاف المهندس العتيبي أن هذه الخطوة تجسد تنامي اعتماد عملاء قطاع الأعمال بشكل عام، والقطاع الحكومي بشكل خاص على شركة موبايلي في تنفيذ المشاريع المهمة، والتي تتطلب قدرات واحترافية عالية، كونها من أهم الشركات الوطنية التي تمتلك العمق التقني والمعرفي والخبرة المتميزة لدى فريقها في تنفيذ المشاريع ضمن جدول زمني محدد.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
08:09 PM

موبايلي تقدم أحدث حلول الربط لسفارات وقنصليات المملكة حول العالم

تماشياً مع التطور الرقمي الذي تشهده السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكنت شركة موبايلي من نيل ثقة وزارة الخارجية لتنفيذ حلول الربط بين سفارات وقنصليات المملكة حول العالم.

وستتيح هذه الخطوة حصول الوزارة على حلول ربط متطورة ومرنة، مما يساهم في سرعة تحقيق أهداف الوزارة التقنية الطموحة.

وأوضح الرئيس التنفيذي الأول للتسويق في موبايلي المهندس ماجد العتيبي أن موبايلي أعمال سخرت كل إمكاناتها التقنية والبشرية للمشاركة في تحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030 عبر تقديم حلول متقدمة تساهم في تحقيق أهداف الجهات الحكومية لتسهيل خدمة مستفيديها من مواطنين ومقيمين.

وأضاف المهندس العتيبي أن هذه الخطوة تجسد تنامي اعتماد عملاء قطاع الأعمال بشكل عام، والقطاع الحكومي بشكل خاص على شركة موبايلي في تنفيذ المشاريع المهمة، والتي تتطلب قدرات واحترافية عالية، كونها من أهم الشركات الوطنية التي تمتلك العمق التقني والمعرفي والخبرة المتميزة لدى فريقها في تنفيذ المشاريع ضمن جدول زمني محدد.

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