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"عضوة شورى" تطالب بفتح الحسابات البنكية الموقوفة لتدبير أمور المتضررين

للتخفيف من أعباء "أزمة كورونا"

طالبت الدكتورة إقبال درندري، عضو مجلس الشورى، بأن يتم فتح الحسابات البنكية والخدمات الموقوفة حتى يتسنى للمتضررين تدبير أمور حياتهم اليومية.

وقالت الدكتورة إقبال عبر حسابها بـ"تويتر": "نتمنى فتح الحسابات البنكية والخدمات التي ما زالت موقوفة؛ حتى يتسنى للمتضررين من بإيقاف الخدمات تدبير أمورهم، وشراء احتياجات أسرهم إلكترونيًّا بيُسر، وذلك تحت وطأة جائحة ‫كورونا الجديد".

وأضافت: "‏لا بد من تعاون كل من وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي في رفع المعاناة عن المتضررين من ذوي الحسابات البنكية الموقوفة والمحجوزة نتيجة أوامر تنفيذ إيقاف الخدمات السابقة؛ ‏لأن معاناتهم، وأسرهم، تضاعفت مع أزمة ‫كورونا".

فيروس كورونا الجديد مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عضوة شورى" تطالب بفتح الحسابات البنكية الموقوفة لتدبير أمور المتضررين
سبق

طالبت الدكتورة إقبال درندري، عضو مجلس الشورى، بأن يتم فتح الحسابات البنكية والخدمات الموقوفة حتى يتسنى للمتضررين تدبير أمور حياتهم اليومية.

وقالت الدكتورة إقبال عبر حسابها بـ"تويتر": "نتمنى فتح الحسابات البنكية والخدمات التي ما زالت موقوفة؛ حتى يتسنى للمتضررين من بإيقاف الخدمات تدبير أمورهم، وشراء احتياجات أسرهم إلكترونيًّا بيُسر، وذلك تحت وطأة جائحة ‫كورونا الجديد".

وأضافت: "‏لا بد من تعاون كل من وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي في رفع المعاناة عن المتضررين من ذوي الحسابات البنكية الموقوفة والمحجوزة نتيجة أوامر تنفيذ إيقاف الخدمات السابقة؛ ‏لأن معاناتهم، وأسرهم، تضاعفت مع أزمة ‫كورونا".

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
10:29 PM

"عضوة شورى" تطالب بفتح الحسابات البنكية الموقوفة لتدبير أمور المتضررين

للتخفيف من أعباء "أزمة كورونا"

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خلود غنام - الرياض
44
6,898

طالبت الدكتورة إقبال درندري، عضو مجلس الشورى، بأن يتم فتح الحسابات البنكية والخدمات الموقوفة حتى يتسنى للمتضررين تدبير أمور حياتهم اليومية.

وقالت الدكتورة إقبال عبر حسابها بـ"تويتر": "نتمنى فتح الحسابات البنكية والخدمات التي ما زالت موقوفة؛ حتى يتسنى للمتضررين من بإيقاف الخدمات تدبير أمورهم، وشراء احتياجات أسرهم إلكترونيًّا بيُسر، وذلك تحت وطأة جائحة ‫كورونا الجديد".

وأضافت: "‏لا بد من تعاون كل من وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي في رفع المعاناة عن المتضررين من ذوي الحسابات البنكية الموقوفة والمحجوزة نتيجة أوامر تنفيذ إيقاف الخدمات السابقة؛ ‏لأن معاناتهم، وأسرهم، تضاعفت مع أزمة ‫كورونا".

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