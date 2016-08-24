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"الجبير" يستقبل سفيرة هولندا لدى المملكة

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت ألبيردا.

وشهد اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء، مدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يستقبل سفيرة هولندا لدى المملكة
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت ألبيردا.

وشهد اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء، مدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
03:31 PM

"الجبير" يستقبل سفيرة هولندا لدى المملكة

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت ألبيردا.

وشهد اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء، مدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم.

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