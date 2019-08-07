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"الصحة" تنجح في إعادة التنفس لحاج هندي بعد عملية جراحية في البلعوم

نجحت "الصحة" ممثلة في فريق طبي في قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة، في إنهاء معاناة حاج هندي يبلغ من العمر 70 عاماً، كان يشكو من صعوبة في البلع والتنفس؛ نتيجة وجود خرّاج خلف البلعوم.

وأخضع الفريق الطبي المريض لإجراء الأشعة المقطعية وتبين وجود خراج خلف البلعوم، حيث تم عمل عملية منظار دقيقه، تكللت بالنجاح.

وأوضحت "الصحة" أن العملية التي أجريت للحاج الهندي استغرقت حوالي ثلاث ساعات، استطاع بعدها بفضل من الله التحدث والتنفس بصورة طبيعية.

ووفرت حكومة خادم الحرمين الشريفين وفرت جميع الإمكانيات لضيوف الرحمن لتسهيل أدائهم لفريضتهم بكل يسر وسهولة من خلال تجهيز مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بكفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عالياً وإمكانيات كبيرة.

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"الصحة" تنجح في إعادة التنفس لحاج هندي بعد عملية جراحية في البلعوم
سبق

نجحت "الصحة" ممثلة في فريق طبي في قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة، في إنهاء معاناة حاج هندي يبلغ من العمر 70 عاماً، كان يشكو من صعوبة في البلع والتنفس؛ نتيجة وجود خرّاج خلف البلعوم.

وأخضع الفريق الطبي المريض لإجراء الأشعة المقطعية وتبين وجود خراج خلف البلعوم، حيث تم عمل عملية منظار دقيقه، تكللت بالنجاح.

وأوضحت "الصحة" أن العملية التي أجريت للحاج الهندي استغرقت حوالي ثلاث ساعات، استطاع بعدها بفضل من الله التحدث والتنفس بصورة طبيعية.

ووفرت حكومة خادم الحرمين الشريفين وفرت جميع الإمكانيات لضيوف الرحمن لتسهيل أدائهم لفريضتهم بكل يسر وسهولة من خلال تجهيز مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بكفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عالياً وإمكانيات كبيرة.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
02:57 PM

"الصحة" تنجح في إعادة التنفس لحاج هندي بعد عملية جراحية في البلعوم

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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نجحت "الصحة" ممثلة في فريق طبي في قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة، في إنهاء معاناة حاج هندي يبلغ من العمر 70 عاماً، كان يشكو من صعوبة في البلع والتنفس؛ نتيجة وجود خرّاج خلف البلعوم.

وأخضع الفريق الطبي المريض لإجراء الأشعة المقطعية وتبين وجود خراج خلف البلعوم، حيث تم عمل عملية منظار دقيقه، تكللت بالنجاح.

وأوضحت "الصحة" أن العملية التي أجريت للحاج الهندي استغرقت حوالي ثلاث ساعات، استطاع بعدها بفضل من الله التحدث والتنفس بصورة طبيعية.

ووفرت حكومة خادم الحرمين الشريفين وفرت جميع الإمكانيات لضيوف الرحمن لتسهيل أدائهم لفريضتهم بكل يسر وسهولة من خلال تجهيز مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بكفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عالياً وإمكانيات كبيرة.

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