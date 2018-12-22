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أمانة جازان تزيل 2500 سيارة مهملة من الشوارع لتحسين المشهد الحضري

بعموم محافظات ومراكز المنطقة وضمن خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية

تواصل أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة الـ25 المرتبطة بها معالجة عناصر التشوه البصري في مدينة جازان، وفي عموم محافظات ومراكز المنطقة؛ لتحسين المشهد الحضري ورفع مستوى جودة الحياة، ضمن خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المنبثقة من رؤية 2030.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان أن جهود الأمانة وبلديات المنطقة التي قامت بها خلال الخمسة أشهر الماضية في معالجة العناصر الأساسية الخمسة من عناصر التشوه البصري والمتمثلة في النظافة العامة، حفر الشوارع، أعمدة الإنارة، الأرصفة المتهالكة، حواجز الحفريات، شملت إزالة ما يزيد على 2500 سيارة مهملة من الطرق والشوارع والأحياء السكنية، وإزالة أكثر من 900 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، وإصلاح أكثر من 450 ألف متر مربع من حفر الشوارع، وصيانة حوالي 11 ألف عمود إنارة، كما تمت صيانة أكثر من 160 ألف متر مربع من أرصفة الطرق والشوارع والميادين المتهالكة، إضافة إلى معالجة أكثر من 52 ألف متر مربع من الكتابات المشوهة على الجدران، ومعالجة أكثر من 6500 حاوية نفاية.

وأكد "ابن سعيدان" أن الأمانة وبلديات المنطقة الـ25 المرتبطة بها مستمرة في معالجة وإصلاح عناصر التشوه البصري في مدينة جيزان وفي عموم محافظات ومراكز منطقة جازان؛ لرفع مستوى جودة الحياة بها، بمتابعة مستمرة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

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أمانة جازان تزيل 2500 سيارة مهملة من الشوارع لتحسين المشهد الحضري
سبق

تواصل أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة الـ25 المرتبطة بها معالجة عناصر التشوه البصري في مدينة جازان، وفي عموم محافظات ومراكز المنطقة؛ لتحسين المشهد الحضري ورفع مستوى جودة الحياة، ضمن خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المنبثقة من رؤية 2030.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان أن جهود الأمانة وبلديات المنطقة التي قامت بها خلال الخمسة أشهر الماضية في معالجة العناصر الأساسية الخمسة من عناصر التشوه البصري والمتمثلة في النظافة العامة، حفر الشوارع، أعمدة الإنارة، الأرصفة المتهالكة، حواجز الحفريات، شملت إزالة ما يزيد على 2500 سيارة مهملة من الطرق والشوارع والأحياء السكنية، وإزالة أكثر من 900 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، وإصلاح أكثر من 450 ألف متر مربع من حفر الشوارع، وصيانة حوالي 11 ألف عمود إنارة، كما تمت صيانة أكثر من 160 ألف متر مربع من أرصفة الطرق والشوارع والميادين المتهالكة، إضافة إلى معالجة أكثر من 52 ألف متر مربع من الكتابات المشوهة على الجدران، ومعالجة أكثر من 6500 حاوية نفاية.

وأكد "ابن سعيدان" أن الأمانة وبلديات المنطقة الـ25 المرتبطة بها مستمرة في معالجة وإصلاح عناصر التشوه البصري في مدينة جيزان وفي عموم محافظات ومراكز منطقة جازان؛ لرفع مستوى جودة الحياة بها، بمتابعة مستمرة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
04:16 PM

أمانة جازان تزيل 2500 سيارة مهملة من الشوارع لتحسين المشهد الحضري

بعموم محافظات ومراكز المنطقة وضمن خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية

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فهد كاملي - جازان
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تواصل أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة الـ25 المرتبطة بها معالجة عناصر التشوه البصري في مدينة جازان، وفي عموم محافظات ومراكز المنطقة؛ لتحسين المشهد الحضري ورفع مستوى جودة الحياة، ضمن خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المنبثقة من رؤية 2030.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان أن جهود الأمانة وبلديات المنطقة التي قامت بها خلال الخمسة أشهر الماضية في معالجة العناصر الأساسية الخمسة من عناصر التشوه البصري والمتمثلة في النظافة العامة، حفر الشوارع، أعمدة الإنارة، الأرصفة المتهالكة، حواجز الحفريات، شملت إزالة ما يزيد على 2500 سيارة مهملة من الطرق والشوارع والأحياء السكنية، وإزالة أكثر من 900 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، وإصلاح أكثر من 450 ألف متر مربع من حفر الشوارع، وصيانة حوالي 11 ألف عمود إنارة، كما تمت صيانة أكثر من 160 ألف متر مربع من أرصفة الطرق والشوارع والميادين المتهالكة، إضافة إلى معالجة أكثر من 52 ألف متر مربع من الكتابات المشوهة على الجدران، ومعالجة أكثر من 6500 حاوية نفاية.

وأكد "ابن سعيدان" أن الأمانة وبلديات المنطقة الـ25 المرتبطة بها مستمرة في معالجة وإصلاح عناصر التشوه البصري في مدينة جيزان وفي عموم محافظات ومراكز منطقة جازان؛ لرفع مستوى جودة الحياة بها، بمتابعة مستمرة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

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