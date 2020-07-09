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"الصحة العالمية": انتقال "كورونا" عبر الهواء يكون عن طريق الرذاذ

أشارت إلى احتمال تفشي العدوى في الأماكن المغلقة

ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الخميس)، أن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد عبر الهواء قد يحدث خلال الإجراءات الطبية التي ينتج عنها رذاذ.

وأوضحت المنظمة أن بعض التقارير عن تفشي العدوى في أماكن مزدحمة مغلقة أشارت أيضاً إلى احتمال انتقال العدوى عبر الهواء إضافة لانتقالها بواسطة القطرات الصغيرة في حالات مثل تدريبات الكورال وفي المطاعم وداخل قاعات تمارين اللياقة البدنية، وفقاً لـ"رويترز".

وأقرت المنظمة الثلاثاء الماضي باحتمال ثبوت أدلة عن انتشار الفيروس عبر الهواء، بعد أن حثت مجموعة من العلماء المنظمة على تحديث إرشاداتها عن كيفية انتقال عدوى المرض.

فيروس كورونا الجديد

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"الصحة العالمية": انتقال "كورونا" عبر الهواء يكون عن طريق الرذاذ
سبق

ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الخميس)، أن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد عبر الهواء قد يحدث خلال الإجراءات الطبية التي ينتج عنها رذاذ.

وأوضحت المنظمة أن بعض التقارير عن تفشي العدوى في أماكن مزدحمة مغلقة أشارت أيضاً إلى احتمال انتقال العدوى عبر الهواء إضافة لانتقالها بواسطة القطرات الصغيرة في حالات مثل تدريبات الكورال وفي المطاعم وداخل قاعات تمارين اللياقة البدنية، وفقاً لـ"رويترز".

وأقرت المنظمة الثلاثاء الماضي باحتمال ثبوت أدلة عن انتشار الفيروس عبر الهواء، بعد أن حثت مجموعة من العلماء المنظمة على تحديث إرشاداتها عن كيفية انتقال عدوى المرض.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
09:18 PM

"الصحة العالمية": انتقال "كورونا" عبر الهواء يكون عن طريق الرذاذ

أشارت إلى احتمال تفشي العدوى في الأماكن المغلقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الخميس)، أن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد عبر الهواء قد يحدث خلال الإجراءات الطبية التي ينتج عنها رذاذ.

وأوضحت المنظمة أن بعض التقارير عن تفشي العدوى في أماكن مزدحمة مغلقة أشارت أيضاً إلى احتمال انتقال العدوى عبر الهواء إضافة لانتقالها بواسطة القطرات الصغيرة في حالات مثل تدريبات الكورال وفي المطاعم وداخل قاعات تمارين اللياقة البدنية، وفقاً لـ"رويترز".

وأقرت المنظمة الثلاثاء الماضي باحتمال ثبوت أدلة عن انتشار الفيروس عبر الهواء، بعد أن حثت مجموعة من العلماء المنظمة على تحديث إرشاداتها عن كيفية انتقال عدوى المرض.

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