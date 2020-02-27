النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تمديد تكليف "الفضل" مديرًا لـ"الصناعي الثانوي" وكلية التقنية بحوطة بني تميم

أكّد أنه سيقوم بهذه الأمانة بكل جدّ واجتهاد بما يرتقي بالمنشأة التدريبية

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ قرارًا بتمديد تكليف المهندس أحمد بن صالح الفضل مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بحوطة بني تميم، لمدة سنة؛ اعتبارًا من 12 رجب ١٤٤١هـ.

وعبّر الفضل عن شكره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على هذه الثقة، وكما قدّم الشكر لنائب المحافظ للتدريب، والنائب المساعد للمعاهد، ومدير عام منطقة الرياض للتدريب التقني والمهني.

وأكد المهندس "الفضل" أنه سيقوم بهذه الأمانة التي على عاتقه بكل جد واجتهاد، بما يرتقي بالمنشأة التدريبية، ومحققًا لتطلعات وأهداف قيادات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالاستمرار في تطوير المنشأة والرفع بجودة التدريب، التي تنعكس إيجابًا على أبنائنا الخريجين لتمكّنهم من الالتحاق بسوق العمل.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
تمديد تكليف "الفضل" مديرًا لـ"الصناعي الثانوي" وكلية التقنية بحوطة بني تميم
سبق

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ قرارًا بتمديد تكليف المهندس أحمد بن صالح الفضل مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بحوطة بني تميم، لمدة سنة؛ اعتبارًا من 12 رجب ١٤٤١هـ.

وعبّر الفضل عن شكره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على هذه الثقة، وكما قدّم الشكر لنائب المحافظ للتدريب، والنائب المساعد للمعاهد، ومدير عام منطقة الرياض للتدريب التقني والمهني.

وأكد المهندس "الفضل" أنه سيقوم بهذه الأمانة التي على عاتقه بكل جد واجتهاد، بما يرتقي بالمنشأة التدريبية، ومحققًا لتطلعات وأهداف قيادات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالاستمرار في تطوير المنشأة والرفع بجودة التدريب، التي تنعكس إيجابًا على أبنائنا الخريجين لتمكّنهم من الالتحاق بسوق العمل.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
09:05 PM

تمديد تكليف "الفضل" مديرًا لـ"الصناعي الثانوي" وكلية التقنية بحوطة بني تميم

أكّد أنه سيقوم بهذه الأمانة بكل جدّ واجتهاد بما يرتقي بالمنشأة التدريبية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
340

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ قرارًا بتمديد تكليف المهندس أحمد بن صالح الفضل مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بحوطة بني تميم، لمدة سنة؛ اعتبارًا من 12 رجب ١٤٤١هـ.

وعبّر الفضل عن شكره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على هذه الثقة، وكما قدّم الشكر لنائب المحافظ للتدريب، والنائب المساعد للمعاهد، ومدير عام منطقة الرياض للتدريب التقني والمهني.

وأكد المهندس "الفضل" أنه سيقوم بهذه الأمانة التي على عاتقه بكل جد واجتهاد، بما يرتقي بالمنشأة التدريبية، ومحققًا لتطلعات وأهداف قيادات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالاستمرار في تطوير المنشأة والرفع بجودة التدريب، التي تنعكس إيجابًا على أبنائنا الخريجين لتمكّنهم من الالتحاق بسوق العمل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,862
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,416
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,730
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,994

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة