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بالفيديو.. مشاهد لتساقط الثلوج على جبل اللوز في تبوك

كست الثلوج جبل اللوز في منطقة تبوك، وغطته بالبياض في مشهد شتائي جميل حظي بإقبال الزوار الذين توافدوا على الجبل والاستمتاع بمناظر الثلوج.
وأظهر فيديو بثته قناة "الإخبارية" السعودية منظر الثلوج على الجبل وجوانبه في مشهد بديع.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، وتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك (علقان، جبل اللوز، الزيته).

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. مشاهد لتساقط الثلوج على جبل اللوز في تبوك
سبق

كست الثلوج جبل اللوز في منطقة تبوك، وغطته بالبياض في مشهد شتائي جميل حظي بإقبال الزوار الذين توافدوا على الجبل والاستمتاع بمناظر الثلوج.
وأظهر فيديو بثته قناة "الإخبارية" السعودية منظر الثلوج على الجبل وجوانبه في مشهد بديع.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، وتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك (علقان، جبل اللوز، الزيته).

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
05:21 PM

بالفيديو.. مشاهد لتساقط الثلوج على جبل اللوز في تبوك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,742

كست الثلوج جبل اللوز في منطقة تبوك، وغطته بالبياض في مشهد شتائي جميل حظي بإقبال الزوار الذين توافدوا على الجبل والاستمتاع بمناظر الثلوج.
وأظهر فيديو بثته قناة "الإخبارية" السعودية منظر الثلوج على الجبل وجوانبه في مشهد بديع.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، وتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك (علقان، جبل اللوز، الزيته).

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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