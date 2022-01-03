بالفيديو.. مشاهد لتساقط الثلوج على جبل اللوز في تبوك

كست الثلوج جبل اللوز في منطقة تبوك، وغطته بالبياض في مشهد شتائي جميل حظي بإقبال الزوار الذين توافدوا على الجبل والاستمتاع بمناظر الثلوج.

وأظهر فيديو بثته قناة "الإخبارية" السعودية منظر الثلوج على الجبل وجوانبه في مشهد بديع.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، وتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك (علقان، جبل اللوز، الزيته).

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