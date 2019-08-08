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رئيس جمعيات بنما: المملكة سخّرت كل الإمكانات لتسهيل مناسك الحجاج

خلال زيارته للمدينة المنورة ضمن برنامج الحج السنوي الذي تقيمه الندوة العالمية

نوّه رئيس الجمعيات الإسلامية بنما الشيخ جمال صخر بجهود حكومة المملكة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في خدمة الحرمين الشريفين من حسن التنظيم والتنسيق وتسخير كل الإمكانات التي تسهل العبادة لزوارهما.

جاء ذلك لدى زيارته للمدينة المنورة ضمن برنامج الحج السنوي الذي تقيمه الندوة العالمية للشباب الإسلامي ويستضيف 100 حاج من أمريكا اللاتينية من دول (البرازيل – المكسيك - فنزويلا- البيرو- كولمبيا)، حيث أكد أن سعادة المرء لا توصف وهو في هذه البقاع الطاهرة ولا يسع الإنسان إلا أن يحمد الله على نعمة الاصطفاء لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ.

ونوه الدكتور "صخر" بحسن استقبال وضيافة الندوة العالمية وعناية فريقها القائم على خدمة الحجيج بداية من ساعة الوصول والإقامة ومروراً بالفعاليات المصاحبة للعديد من الزيارات المهمة للمعالم التراثية والثقافية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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رئيس جمعيات بنما: المملكة سخّرت كل الإمكانات لتسهيل مناسك الحجاج
سبق

نوّه رئيس الجمعيات الإسلامية بنما الشيخ جمال صخر بجهود حكومة المملكة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في خدمة الحرمين الشريفين من حسن التنظيم والتنسيق وتسخير كل الإمكانات التي تسهل العبادة لزوارهما.

جاء ذلك لدى زيارته للمدينة المنورة ضمن برنامج الحج السنوي الذي تقيمه الندوة العالمية للشباب الإسلامي ويستضيف 100 حاج من أمريكا اللاتينية من دول (البرازيل – المكسيك - فنزويلا- البيرو- كولمبيا)، حيث أكد أن سعادة المرء لا توصف وهو في هذه البقاع الطاهرة ولا يسع الإنسان إلا أن يحمد الله على نعمة الاصطفاء لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ.

ونوه الدكتور "صخر" بحسن استقبال وضيافة الندوة العالمية وعناية فريقها القائم على خدمة الحجيج بداية من ساعة الوصول والإقامة ومروراً بالفعاليات المصاحبة للعديد من الزيارات المهمة للمعالم التراثية والثقافية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
04:17 PM

رئيس جمعيات بنما: المملكة سخّرت كل الإمكانات لتسهيل مناسك الحجاج

خلال زيارته للمدينة المنورة ضمن برنامج الحج السنوي الذي تقيمه الندوة العالمية

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أحمد البراهيم - الرياض
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نوّه رئيس الجمعيات الإسلامية بنما الشيخ جمال صخر بجهود حكومة المملكة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في خدمة الحرمين الشريفين من حسن التنظيم والتنسيق وتسخير كل الإمكانات التي تسهل العبادة لزوارهما.

جاء ذلك لدى زيارته للمدينة المنورة ضمن برنامج الحج السنوي الذي تقيمه الندوة العالمية للشباب الإسلامي ويستضيف 100 حاج من أمريكا اللاتينية من دول (البرازيل – المكسيك - فنزويلا- البيرو- كولمبيا)، حيث أكد أن سعادة المرء لا توصف وهو في هذه البقاع الطاهرة ولا يسع الإنسان إلا أن يحمد الله على نعمة الاصطفاء لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ.

ونوه الدكتور "صخر" بحسن استقبال وضيافة الندوة العالمية وعناية فريقها القائم على خدمة الحجيج بداية من ساعة الوصول والإقامة ومروراً بالفعاليات المصاحبة للعديد من الزيارات المهمة للمعالم التراثية والثقافية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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