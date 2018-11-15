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"توتال" الفرنسية: ملتزمون بالعقوبات الأمريكية على إيران

قالت: لن نزود الطائرات الإيرانية في المطار اللبناني بالوقود

أكدت شركة "توتال" الفرنسية، إحدى شركات النفط التي تزود الطائرات بالوقود في مطار بيروت الدولي، أنها "تلتزم بالعقوبات الأمريكية" على إيران.

وأضافت الشركة أن "الشركات المزودة للوقود في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ملتزمة تعاقدياً بالتقيد بكل لائحة عقوبات صادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة".

ومن بين العقوبات التي تلتزم بها "توتال"، الامتناع عن تزويد الطائرات الإيرانية في المطار اللبناني بالوقود؛ وفق "سكاي نيوز".

وفي أغسطس الماضي، انسحبت شركة توتال رسمياً من إيران، بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركات التي تعمل في طهران.

وهددت واشنطن أي شركة تتعامل مع القطاع النفطي أو المصرفي الإيراني بالإدراج ضمن القائمة السوداء في الولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أمريكا بدء العمل بحزمة العقوبات الثانية على طهران، بعد فرض الحزمة الأولى قبل أشهر؛ في إطار استراتيجية أمريكية رامية إلى شل قدرة النظام في طهران على مواصلة أنشطة زعزعة الاستقرار في المنطقة.

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"توتال" الفرنسية: ملتزمون بالعقوبات الأمريكية على إيران
سبق

أكدت شركة "توتال" الفرنسية، إحدى شركات النفط التي تزود الطائرات بالوقود في مطار بيروت الدولي، أنها "تلتزم بالعقوبات الأمريكية" على إيران.

وأضافت الشركة أن "الشركات المزودة للوقود في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ملتزمة تعاقدياً بالتقيد بكل لائحة عقوبات صادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة".

ومن بين العقوبات التي تلتزم بها "توتال"، الامتناع عن تزويد الطائرات الإيرانية في المطار اللبناني بالوقود؛ وفق "سكاي نيوز".

وفي أغسطس الماضي، انسحبت شركة توتال رسمياً من إيران، بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركات التي تعمل في طهران.

وهددت واشنطن أي شركة تتعامل مع القطاع النفطي أو المصرفي الإيراني بالإدراج ضمن القائمة السوداء في الولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أمريكا بدء العمل بحزمة العقوبات الثانية على طهران، بعد فرض الحزمة الأولى قبل أشهر؛ في إطار استراتيجية أمريكية رامية إلى شل قدرة النظام في طهران على مواصلة أنشطة زعزعة الاستقرار في المنطقة.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
08:54 AM

"توتال" الفرنسية: ملتزمون بالعقوبات الأمريكية على إيران

قالت: لن نزود الطائرات الإيرانية في المطار اللبناني بالوقود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت شركة "توتال" الفرنسية، إحدى شركات النفط التي تزود الطائرات بالوقود في مطار بيروت الدولي، أنها "تلتزم بالعقوبات الأمريكية" على إيران.

وأضافت الشركة أن "الشركات المزودة للوقود في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ملتزمة تعاقدياً بالتقيد بكل لائحة عقوبات صادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة".

ومن بين العقوبات التي تلتزم بها "توتال"، الامتناع عن تزويد الطائرات الإيرانية في المطار اللبناني بالوقود؛ وفق "سكاي نيوز".

وفي أغسطس الماضي، انسحبت شركة توتال رسمياً من إيران، بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركات التي تعمل في طهران.

وهددت واشنطن أي شركة تتعامل مع القطاع النفطي أو المصرفي الإيراني بالإدراج ضمن القائمة السوداء في الولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أمريكا بدء العمل بحزمة العقوبات الثانية على طهران، بعد فرض الحزمة الأولى قبل أشهر؛ في إطار استراتيجية أمريكية رامية إلى شل قدرة النظام في طهران على مواصلة أنشطة زعزعة الاستقرار في المنطقة.

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