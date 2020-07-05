خدمات مستفيدي الزراعة: صرف دعم صغار مربي الماشية غدًا

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها ستصرف إعانة صغار مربي الماشية، يوم غد الاثنين.
جاء ذلك عبر ردود الحساب الرسمي لخدمات المستفيدين التابع للوزارة، على استفسارات مربي الماشية عن موعد الصرف.
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها ستصرف إعانة صغار مربي الماشية، يوم غد الاثنين.
جاء ذلك عبر ردود الحساب الرسمي لخدمات المستفيدين التابع للوزارة، على استفسارات مربي الماشية عن موعد الصرف.وزارة البيئة والمياه والزراعة
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها ستصرف إعانة صغار مربي الماشية، يوم غد الاثنين.
جاء ذلك عبر ردود الحساب الرسمي لخدمات المستفيدين التابع للوزارة، على استفسارات مربي الماشية عن موعد الصرف.
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها ستصرف إعانة صغار مربي الماشية، يوم غد الاثنين.
جاء ذلك عبر ردود الحساب الرسمي لخدمات المستفيدين التابع للوزارة، على استفسارات مربي الماشية عن موعد الصرف.