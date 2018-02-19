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"الصحة": تسجيل 997 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1928 خلال الـ24 ساعة الماضية

ضحايا كورونا في 4 دول.. 457 وفاة جديدة بالمكسيك و219 بألمانيا و71 بكوريا الجنوبية و52 بمصر

خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم الجمعة، تسجيل 21449 إصابة و457 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء جائحة كورونا إلى خمسة ملايين و387854، والوفيات إلى 315055.

ألمانيا
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 13 مليونًا و445094 بعد تسجيل 189105 إصابات جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 121202 بعد تسجيل 219 حالة.

كوريا الجنوبية
سجلت كوريا الجنوبية 102211 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى مليون و858 ألفًا و9 إصابات؛ وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

كما سجلت البلاد 71 حالة وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 7354 حالة.

مصر
سجلت مصر 2053 إصابة جديدة بفيروس كورونا ومتحوراته ووفاة 52 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 465423؛ من ضمنهم 397218 حالة تم شفاؤها، و23632 حالة وفاة.

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ضحايا كورونا في 4 دول.. 457 وفاة جديدة بالمكسيك و219 بألمانيا و71 بكوريا الجنوبية و52 بمصر
سبق

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم الجمعة، تسجيل 21449 إصابة و457 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء جائحة كورونا إلى خمسة ملايين و387854، والوفيات إلى 315055.

ألمانيا
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 13 مليونًا و445094 بعد تسجيل 189105 إصابات جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 121202 بعد تسجيل 219 حالة.

كوريا الجنوبية
سجلت كوريا الجنوبية 102211 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى مليون و858 ألفًا و9 إصابات؛ وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

كما سجلت البلاد 71 حالة وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 7354 حالة.

مصر
سجلت مصر 2053 إصابة جديدة بفيروس كورونا ومتحوراته ووفاة 52 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 465423؛ من ضمنهم 397218 حالة تم شفاؤها، و23632 حالة وفاة.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
10:23 AM

ضحايا كورونا في 4 دول.. 457 وفاة جديدة بالمكسيك و219 بألمانيا و71 بكوريا الجنوبية و52 بمصر

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم الجمعة، تسجيل 21449 إصابة و457 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء جائحة كورونا إلى خمسة ملايين و387854، والوفيات إلى 315055.

ألمانيا
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 13 مليونًا و445094 بعد تسجيل 189105 إصابات جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 121202 بعد تسجيل 219 حالة.

كوريا الجنوبية
سجلت كوريا الجنوبية 102211 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى مليون و858 ألفًا و9 إصابات؛ وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

كما سجلت البلاد 71 حالة وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 7354 حالة.

مصر
سجلت مصر 2053 إصابة جديدة بفيروس كورونا ومتحوراته ووفاة 52 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 465423؛ من ضمنهم 397218 حالة تم شفاؤها، و23632 حالة وفاة.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
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