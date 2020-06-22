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"الغامدي" يعتمد برامج التوعية بلائحة الوظائف التعليمية

أعرب عن فخره بثقة وزير التعليم بتمديد تكليفه

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، برامج التوعية بلائحة الوظائف التعليمية، والتي تنطلق الأسبوع المقبل، وتستهدف جميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.

وقال "الغامدي" إن لائحة الوظائف التعليمية نقلة نوعية وتطويرية في قطاع التعليم بالمملكة، من خلال ما تضمنته من إجراءات وآليات ومميزات تسعى لتحقيق تمهين المعلم وتعزيز لقدراته ومهاراته وتطويره من خلال البرامج التدريبية والتطويرية كجزء من عناصر تقويم أدائه، مؤكداً أن اللائحة احتوت على حوافز ومميزات تساهم في تعزيز الكفاءة في الأداء بما يحسن نواتج التعلم.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية خالد عبدالله الرويشد، أنه تم تشكيل فريق عمل متكامل لتنفيذ خطة التوعية بالتعاون مع مدربين ومدربات من إدارتي التدريب التربوي للبنين والبنات، من خلال برامج "عن بعد" تبدأ يوم الأحد المقبل وحتى نهاية الشهر الحالي، بحيث يستفيد منها الجميع في فهم اللائحة ومعرفة أبرز ملامحها، كذلك شروط وضوابط الترقيات لمن يشغل الرتب التعليمية.

من جانبه، أعرب الدكتور سعيد الغامدي عن فخره بثقة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتمديد تكليفه مديراً عاماً للتعليم بمنطقة الجوف لمدة عامين، مؤكداً أن ذلك التكليف سيكون حافزاً له لبذل مزيد من العطاء ومضاعفة الجهد لخدمة ذلك الوطن المعطاء.


كما رفع "الغامدي" خالص شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف ونائبه على دعمهما وتوجيههما الدائم، متطلعاً إلى تعاون منسوبي ومنسوبات التعليم بمنطقة الجوف لكل ما يخدم تطور وتقدم العملية التعليمية بالمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الغامدي" يعتمد برامج التوعية بلائحة الوظائف التعليمية
سبق

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، برامج التوعية بلائحة الوظائف التعليمية، والتي تنطلق الأسبوع المقبل، وتستهدف جميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.

وقال "الغامدي" إن لائحة الوظائف التعليمية نقلة نوعية وتطويرية في قطاع التعليم بالمملكة، من خلال ما تضمنته من إجراءات وآليات ومميزات تسعى لتحقيق تمهين المعلم وتعزيز لقدراته ومهاراته وتطويره من خلال البرامج التدريبية والتطويرية كجزء من عناصر تقويم أدائه، مؤكداً أن اللائحة احتوت على حوافز ومميزات تساهم في تعزيز الكفاءة في الأداء بما يحسن نواتج التعلم.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية خالد عبدالله الرويشد، أنه تم تشكيل فريق عمل متكامل لتنفيذ خطة التوعية بالتعاون مع مدربين ومدربات من إدارتي التدريب التربوي للبنين والبنات، من خلال برامج "عن بعد" تبدأ يوم الأحد المقبل وحتى نهاية الشهر الحالي، بحيث يستفيد منها الجميع في فهم اللائحة ومعرفة أبرز ملامحها، كذلك شروط وضوابط الترقيات لمن يشغل الرتب التعليمية.

من جانبه، أعرب الدكتور سعيد الغامدي عن فخره بثقة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتمديد تكليفه مديراً عاماً للتعليم بمنطقة الجوف لمدة عامين، مؤكداً أن ذلك التكليف سيكون حافزاً له لبذل مزيد من العطاء ومضاعفة الجهد لخدمة ذلك الوطن المعطاء.


كما رفع "الغامدي" خالص شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف ونائبه على دعمهما وتوجيههما الدائم، متطلعاً إلى تعاون منسوبي ومنسوبات التعليم بمنطقة الجوف لكل ما يخدم تطور وتقدم العملية التعليمية بالمنطقة.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
10:31 PM

"الغامدي" يعتمد برامج التوعية بلائحة الوظائف التعليمية

أعرب عن فخره بثقة وزير التعليم بتمديد تكليفه

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عبدالرحمن العازمي - سكاكا
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اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، برامج التوعية بلائحة الوظائف التعليمية، والتي تنطلق الأسبوع المقبل، وتستهدف جميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.

وقال "الغامدي" إن لائحة الوظائف التعليمية نقلة نوعية وتطويرية في قطاع التعليم بالمملكة، من خلال ما تضمنته من إجراءات وآليات ومميزات تسعى لتحقيق تمهين المعلم وتعزيز لقدراته ومهاراته وتطويره من خلال البرامج التدريبية والتطويرية كجزء من عناصر تقويم أدائه، مؤكداً أن اللائحة احتوت على حوافز ومميزات تساهم في تعزيز الكفاءة في الأداء بما يحسن نواتج التعلم.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية خالد عبدالله الرويشد، أنه تم تشكيل فريق عمل متكامل لتنفيذ خطة التوعية بالتعاون مع مدربين ومدربات من إدارتي التدريب التربوي للبنين والبنات، من خلال برامج "عن بعد" تبدأ يوم الأحد المقبل وحتى نهاية الشهر الحالي، بحيث يستفيد منها الجميع في فهم اللائحة ومعرفة أبرز ملامحها، كذلك شروط وضوابط الترقيات لمن يشغل الرتب التعليمية.

من جانبه، أعرب الدكتور سعيد الغامدي عن فخره بثقة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتمديد تكليفه مديراً عاماً للتعليم بمنطقة الجوف لمدة عامين، مؤكداً أن ذلك التكليف سيكون حافزاً له لبذل مزيد من العطاء ومضاعفة الجهد لخدمة ذلك الوطن المعطاء.


كما رفع "الغامدي" خالص شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف ونائبه على دعمهما وتوجيههما الدائم، متطلعاً إلى تعاون منسوبي ومنسوبات التعليم بمنطقة الجوف لكل ما يخدم تطور وتقدم العملية التعليمية بالمنطقة.

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