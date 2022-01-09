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"فرصة عمل لكل خريج".. مبادرات تطويرية من "التقني" عبر نموذج موحد

209 لقاءات ومعرض بمختلف المناطق و71 اتفاقًا وقّعته "المؤسسة" في عـام

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عدة مبادرات تطويرية، بهدف دعم خريجي برامج التدريب التقني للحصول على فرص عمل مناسبة في تخصصاتهم التقنية والمهنية.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فهد العتيبي، أن المؤسسة تُولي جانب التنسيق الوظيفي للخريجين اهتمامًا كبيرًا؛ حيث استحدثت إدارة معنية بهذا الجانب، هي الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي التي تنتشر فروعها بكل الكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة، وتعمل جميعها على إيجاد وتفعيل برامج تعاون وشراكات بين المؤسسة ومنشآت التدريب من جانب، وقطاع الأعمال من جانب آخر؛ بهدف تسهيل التحاق خريجي الكليات والمعاهد بسوق العمل، والإسهام في توطين القطاعات التقنية والمهنية بالمملكة.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن المؤسسة حققت نتائج وأرقامًا إيجابية خلال عام 2021م في جانب التنسيق الوظيفي للخريجين؛ حيث بلغ عدد الفرص الوظيفية التي استقطبتها المؤسسة للخريجين بالتنسيق مع قطاع الأعمال، 54276 فرصةً وظيفية؛ في حين جرى عقد 209 لقاءات ومعارض توظيف بمختلف المناطق، وتوقيع 71 مذكرة تفاهم بين المؤسسة وقطاعات الأعمال بهدف توظيف الخريجين.

وأضاف "العتيبي" أن المؤسسة تعمل على تنفيذ وتطوير عدة مبادرات في مجال التنسيق الوظيفي للخريجين؛ من أهمها مبادرة فرصة عمل لكل خريج تتضمن عدة عناصر تشمل تطوير نموذج عمل موحد للتنسيق الوظيفي على مستوى المنشآت التدريبية بمختلف المناطق، وتطوير منصة إلكترونية تربط الخريجين بأصحاب الأعمال وجهات التوظيف، كذلك توفير بيانات التغذية الراجعة من سوق العمل عن مخرجات برامج التدريب التقني وقياس مستوى رضا أصحاب العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فرصة عمل لكل خريج".. مبادرات تطويرية من "التقني" عبر نموذج موحد
سبق

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عدة مبادرات تطويرية، بهدف دعم خريجي برامج التدريب التقني للحصول على فرص عمل مناسبة في تخصصاتهم التقنية والمهنية.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فهد العتيبي، أن المؤسسة تُولي جانب التنسيق الوظيفي للخريجين اهتمامًا كبيرًا؛ حيث استحدثت إدارة معنية بهذا الجانب، هي الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي التي تنتشر فروعها بكل الكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة، وتعمل جميعها على إيجاد وتفعيل برامج تعاون وشراكات بين المؤسسة ومنشآت التدريب من جانب، وقطاع الأعمال من جانب آخر؛ بهدف تسهيل التحاق خريجي الكليات والمعاهد بسوق العمل، والإسهام في توطين القطاعات التقنية والمهنية بالمملكة.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن المؤسسة حققت نتائج وأرقامًا إيجابية خلال عام 2021م في جانب التنسيق الوظيفي للخريجين؛ حيث بلغ عدد الفرص الوظيفية التي استقطبتها المؤسسة للخريجين بالتنسيق مع قطاع الأعمال، 54276 فرصةً وظيفية؛ في حين جرى عقد 209 لقاءات ومعارض توظيف بمختلف المناطق، وتوقيع 71 مذكرة تفاهم بين المؤسسة وقطاعات الأعمال بهدف توظيف الخريجين.

وأضاف "العتيبي" أن المؤسسة تعمل على تنفيذ وتطوير عدة مبادرات في مجال التنسيق الوظيفي للخريجين؛ من أهمها مبادرة فرصة عمل لكل خريج تتضمن عدة عناصر تشمل تطوير نموذج عمل موحد للتنسيق الوظيفي على مستوى المنشآت التدريبية بمختلف المناطق، وتطوير منصة إلكترونية تربط الخريجين بأصحاب الأعمال وجهات التوظيف، كذلك توفير بيانات التغذية الراجعة من سوق العمل عن مخرجات برامج التدريب التقني وقياس مستوى رضا أصحاب العمل.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
11:50 AM

"فرصة عمل لكل خريج".. مبادرات تطويرية من "التقني" عبر نموذج موحد

209 لقاءات ومعرض بمختلف المناطق و71 اتفاقًا وقّعته "المؤسسة" في عـام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عدة مبادرات تطويرية، بهدف دعم خريجي برامج التدريب التقني للحصول على فرص عمل مناسبة في تخصصاتهم التقنية والمهنية.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فهد العتيبي، أن المؤسسة تُولي جانب التنسيق الوظيفي للخريجين اهتمامًا كبيرًا؛ حيث استحدثت إدارة معنية بهذا الجانب، هي الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي التي تنتشر فروعها بكل الكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة، وتعمل جميعها على إيجاد وتفعيل برامج تعاون وشراكات بين المؤسسة ومنشآت التدريب من جانب، وقطاع الأعمال من جانب آخر؛ بهدف تسهيل التحاق خريجي الكليات والمعاهد بسوق العمل، والإسهام في توطين القطاعات التقنية والمهنية بالمملكة.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن المؤسسة حققت نتائج وأرقامًا إيجابية خلال عام 2021م في جانب التنسيق الوظيفي للخريجين؛ حيث بلغ عدد الفرص الوظيفية التي استقطبتها المؤسسة للخريجين بالتنسيق مع قطاع الأعمال، 54276 فرصةً وظيفية؛ في حين جرى عقد 209 لقاءات ومعارض توظيف بمختلف المناطق، وتوقيع 71 مذكرة تفاهم بين المؤسسة وقطاعات الأعمال بهدف توظيف الخريجين.

وأضاف "العتيبي" أن المؤسسة تعمل على تنفيذ وتطوير عدة مبادرات في مجال التنسيق الوظيفي للخريجين؛ من أهمها مبادرة فرصة عمل لكل خريج تتضمن عدة عناصر تشمل تطوير نموذج عمل موحد للتنسيق الوظيفي على مستوى المنشآت التدريبية بمختلف المناطق، وتطوير منصة إلكترونية تربط الخريجين بأصحاب الأعمال وجهات التوظيف، كذلك توفير بيانات التغذية الراجعة من سوق العمل عن مخرجات برامج التدريب التقني وقياس مستوى رضا أصحاب العمل.

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