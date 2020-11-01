وفد "سابك" يزور هيئة تطوير المحافظات الجبلية بجازان

جرى بحث سبل التعاون للمساهمة في تطوير القطاع الزراعي

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد بن قاسم واصلي، بمقر الهيئة؛ وفدًا من شركة سابك، يمثلهم راضي الفريدي من مركز استدامة، والدكتور محمد عكاشة، والمهندس عبدالله المسبحي من إدارة الأبحاث والتقنية والمهندس عبدالعزيز الرديني من إدارة التسويق، والمهندس يزيد السعدون من إدارة المبيعات.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الهيئة وشركة سابك، للمساهمة في تطوير القطاع الزراعي، والوصول لأهداف مشتركة نحو تحقيق النمو المنشود والأمن الغذائي، كما جرى الاطلاع على جهود الهيئة في زراعة أشجار البن والمبادرات التي أطلقتها الهيئة، ومشروع مركز تطوير البن، فيما تم زيارة محطة التجارب الزراعية، والاطلاع على طرق زراعة البن، من خلال مشتل المجمع الوراثي.

حضر الاستقبال من الهيئة: مدير الأشغال العامة المكلف سعد عبدالعزيز فراج، والمشرف على مشروع مركز تطوير البن عبدالله جبران الخالدي، والمهندس الزراعي بندر حسين الفيفي، ومسؤول الشؤون الإدارية حيدر حسن الذروي.