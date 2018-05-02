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البقمي يفتتح مهرجان المانجو التاسع بالقنفذة

لمدة خمسة أيام ويلقى اهتمامًا كبيرًا من المواطنين والمزارعين

افتتح محافظ القنفذة فضا البقمي ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عمر بن سعيد الفقيه، مساء أمس الثلاثاء مهرجان المانجو التاسع بالمحافظة والذي يستمر لمدة خمسة أيام.

ويعد مهرجان مانجو القنفذة من أضخم المناسبات الزراعية بمنطقة مكة المكرمة، ويلقى اهتمامًا كبيرًا من المواطنين بشكل عام والمزارعين بشكل خاص، بعدما وجدت المانجو البيئة المناسبة لنموها بالقنفذة ومراكزها، لما تتميز به من وفرة المياه الجوفية ومياه السيول والتربة المناسبة الغنية بالعناصر الغذائية.

يُذكر أن أول تجربة لزراعة المانجو في محافظة القنفذة بدأت قبل أكثر من خمسين عامًا بقرية الصلب بوادي حلي.

ويهدف هذا المهرجان إلى دعم المزارعين لتسويق منتجاتهم والتعريف إعلاميًا بالمزارع المنتجة، وامكانات المحافظة الزراعية والاقتصادية واستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين في المجال الزراعي، بالإضافة لتشجيع المزارعين للتوسع في زراعة المانجو وإقامة المحاضرات والندوات الإرشادية الزراعية.

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البقمي يفتتح مهرجان المانجو التاسع بالقنفذة
سبق

افتتح محافظ القنفذة فضا البقمي ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عمر بن سعيد الفقيه، مساء أمس الثلاثاء مهرجان المانجو التاسع بالمحافظة والذي يستمر لمدة خمسة أيام.

ويعد مهرجان مانجو القنفذة من أضخم المناسبات الزراعية بمنطقة مكة المكرمة، ويلقى اهتمامًا كبيرًا من المواطنين بشكل عام والمزارعين بشكل خاص، بعدما وجدت المانجو البيئة المناسبة لنموها بالقنفذة ومراكزها، لما تتميز به من وفرة المياه الجوفية ومياه السيول والتربة المناسبة الغنية بالعناصر الغذائية.

يُذكر أن أول تجربة لزراعة المانجو في محافظة القنفذة بدأت قبل أكثر من خمسين عامًا بقرية الصلب بوادي حلي.

ويهدف هذا المهرجان إلى دعم المزارعين لتسويق منتجاتهم والتعريف إعلاميًا بالمزارع المنتجة، وامكانات المحافظة الزراعية والاقتصادية واستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين في المجال الزراعي، بالإضافة لتشجيع المزارعين للتوسع في زراعة المانجو وإقامة المحاضرات والندوات الإرشادية الزراعية.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
12:16 AM

البقمي يفتتح مهرجان المانجو التاسع بالقنفذة

لمدة خمسة أيام ويلقى اهتمامًا كبيرًا من المواطنين والمزارعين

تصوير عبدالرحمن حلواني
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حسن العيسي - القنفذة
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افتتح محافظ القنفذة فضا البقمي ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عمر بن سعيد الفقيه، مساء أمس الثلاثاء مهرجان المانجو التاسع بالمحافظة والذي يستمر لمدة خمسة أيام.

ويعد مهرجان مانجو القنفذة من أضخم المناسبات الزراعية بمنطقة مكة المكرمة، ويلقى اهتمامًا كبيرًا من المواطنين بشكل عام والمزارعين بشكل خاص، بعدما وجدت المانجو البيئة المناسبة لنموها بالقنفذة ومراكزها، لما تتميز به من وفرة المياه الجوفية ومياه السيول والتربة المناسبة الغنية بالعناصر الغذائية.

يُذكر أن أول تجربة لزراعة المانجو في محافظة القنفذة بدأت قبل أكثر من خمسين عامًا بقرية الصلب بوادي حلي.

ويهدف هذا المهرجان إلى دعم المزارعين لتسويق منتجاتهم والتعريف إعلاميًا بالمزارع المنتجة، وامكانات المحافظة الزراعية والاقتصادية واستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين في المجال الزراعي، بالإضافة لتشجيع المزارعين للتوسع في زراعة المانجو وإقامة المحاضرات والندوات الإرشادية الزراعية.

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