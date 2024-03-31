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"قرقاش": رغم وعورة الطريق القمة العربية فرصة لتعزيز العمل المشترك

قال: التنسيق والتعاون ضروريان في ظل التغيرات الدولية والإقليمية الكبيرة

تبدأ اليوم الأحد، أعمال القمة العربية، في العاصمة تونس، بحضور عدد كبير من القادة والزعماء في مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحاكم إمارة الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، ورئيس لبنان ميشال عون، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وغياب عدد آخر من الزعماء العرب.

وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن القمة العربية في تونس فرصة مهمة لتعزيز التعاون العربي المشترك.

وقال قرقاش، في تغريدة على حسابه بـ "تويتر" نقلتها "سبوتنيك عربي": تمثل قمة تونس فرصة مهمة لتعزيز العمل العربي المشترك، ورغم وعورة الطريق إلا أنه من الواضح أن التنسيق والتعاون العربي ضروريان، في ظل التغيرات الدولية والإقليمية الكبيرة، وقمة تونس محطة مهمة في تعميق هذا التوجه.

وقال حاكم إمارة الفجيرة عقب وصوله إلى تونس، إن سياسة الإمارات الخارجية تتسم بالحكمة والاعتدال وارتكازها على قواعد استراتيجية ثابتة، تتمثل في الحرص على الالتزام باحترام المواثيق الدولية، وبناء جسور الصداقة والتعاون مع مختلف دول العالم.

وتنطلق اليوم، في تونس العاصمة، اجتماعات الدورة 30 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمشاركة قادة الدول العربية.

وستبحث القمة العربية تطورات الأزمة السورية، والتطورات في اليمن وليبيا، إلى جانب دعم جهود السلام والتنمية في السودان، والتضامن مع لبنان ودعم جمهورية الصومال، إلى جانب قضايا أخرى.

الملك سلمان في تونس قمة تونس القمة العربية الـ30 القمة العربية

الرئيسية/ أخبار العالم

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"قرقاش": رغم وعورة الطريق القمة العربية فرصة لتعزيز العمل المشترك
سبق

تبدأ اليوم الأحد، أعمال القمة العربية، في العاصمة تونس، بحضور عدد كبير من القادة والزعماء في مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحاكم إمارة الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، ورئيس لبنان ميشال عون، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وغياب عدد آخر من الزعماء العرب.

وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن القمة العربية في تونس فرصة مهمة لتعزيز التعاون العربي المشترك.

وقال قرقاش، في تغريدة على حسابه بـ "تويتر" نقلتها "سبوتنيك عربي": تمثل قمة تونس فرصة مهمة لتعزيز العمل العربي المشترك، ورغم وعورة الطريق إلا أنه من الواضح أن التنسيق والتعاون العربي ضروريان، في ظل التغيرات الدولية والإقليمية الكبيرة، وقمة تونس محطة مهمة في تعميق هذا التوجه.

وقال حاكم إمارة الفجيرة عقب وصوله إلى تونس، إن سياسة الإمارات الخارجية تتسم بالحكمة والاعتدال وارتكازها على قواعد استراتيجية ثابتة، تتمثل في الحرص على الالتزام باحترام المواثيق الدولية، وبناء جسور الصداقة والتعاون مع مختلف دول العالم.

وتنطلق اليوم، في تونس العاصمة، اجتماعات الدورة 30 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمشاركة قادة الدول العربية.

وستبحث القمة العربية تطورات الأزمة السورية، والتطورات في اليمن وليبيا، إلى جانب دعم جهود السلام والتنمية في السودان، والتضامن مع لبنان ودعم جمهورية الصومال، إلى جانب قضايا أخرى.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
11:52 AM
اخر تعديل
31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
09:05 PM

"قرقاش": رغم وعورة الطريق القمة العربية فرصة لتعزيز العمل المشترك

قال: التنسيق والتعاون ضروريان في ظل التغيرات الدولية والإقليمية الكبيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تبدأ اليوم الأحد، أعمال القمة العربية، في العاصمة تونس، بحضور عدد كبير من القادة والزعماء في مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحاكم إمارة الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، ورئيس لبنان ميشال عون، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وغياب عدد آخر من الزعماء العرب.

وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن القمة العربية في تونس فرصة مهمة لتعزيز التعاون العربي المشترك.

وقال قرقاش، في تغريدة على حسابه بـ "تويتر" نقلتها "سبوتنيك عربي": تمثل قمة تونس فرصة مهمة لتعزيز العمل العربي المشترك، ورغم وعورة الطريق إلا أنه من الواضح أن التنسيق والتعاون العربي ضروريان، في ظل التغيرات الدولية والإقليمية الكبيرة، وقمة تونس محطة مهمة في تعميق هذا التوجه.

وقال حاكم إمارة الفجيرة عقب وصوله إلى تونس، إن سياسة الإمارات الخارجية تتسم بالحكمة والاعتدال وارتكازها على قواعد استراتيجية ثابتة، تتمثل في الحرص على الالتزام باحترام المواثيق الدولية، وبناء جسور الصداقة والتعاون مع مختلف دول العالم.

وتنطلق اليوم، في تونس العاصمة، اجتماعات الدورة 30 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمشاركة قادة الدول العربية.

وستبحث القمة العربية تطورات الأزمة السورية، والتطورات في اليمن وليبيا، إلى جانب دعم جهود السلام والتنمية في السودان، والتضامن مع لبنان ودعم جمهورية الصومال، إلى جانب قضايا أخرى.

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