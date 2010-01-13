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الثلاثاء القادم.. رئيس كوريا الجنوبية يزور السعودية

في رحلة شرق أوسطية تشمل الإمارات ومصر

أعلنت كوريا الجنوبية أن الرئيس الكوري "مون جيه إن" سيزور السعودية في 18 يناير الجاري (الثلاثاء القادم)، في رحلة شرق أوسطية تستغرق 8 أيام.

وذكر المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية، أن الرئيس الكوري الجنوبي سيزور 3 دول شرق أوسطية هي السعودية والإمارات ومصر، وسيستغل زيارته المرتقبة لاستكشاف الفرص المتاحة أمام الشركات الكورية الجنوبية في مجالات الهيدروجين والدفاع والصناعات الأخرى.

وسيزور الرئيس الكوري الإمارات يوميْ 16 و17 يناير، والمحطة التالية السعودية يوميْ 18 و19 يناير، ومنها سيتجه إلى مصر في زيارة ليومين من 20- 21 يناير.

وقال المكتب الرئاسي الكوري في حديث لوسائل الإعلام الكورية: "تعد الدول الثلاث، التي سيزورها الرئيس مون، دولًا صديقة لنا في الشرق الأوسط والعالم العربي، وهي دول ذات أهمية استراتيجية تلعب دورًا رئيسيًّا في استقرار سلاسل إمداد الطاقة العالمية واللوجستيات البحرية".

يُذكر أنه في مطلع يناير الجاري كانت السعودية وكوريا الجنوبية قد اتفقتا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية ومجالات الطاقة الأخرى؛ من أجل انتقالهما إلى الاقتصاد منخفض الكربون.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الثلاثاء القادم.. رئيس كوريا الجنوبية يزور السعودية
سبق

أعلنت كوريا الجنوبية أن الرئيس الكوري "مون جيه إن" سيزور السعودية في 18 يناير الجاري (الثلاثاء القادم)، في رحلة شرق أوسطية تستغرق 8 أيام.

وذكر المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية، أن الرئيس الكوري الجنوبي سيزور 3 دول شرق أوسطية هي السعودية والإمارات ومصر، وسيستغل زيارته المرتقبة لاستكشاف الفرص المتاحة أمام الشركات الكورية الجنوبية في مجالات الهيدروجين والدفاع والصناعات الأخرى.

وسيزور الرئيس الكوري الإمارات يوميْ 16 و17 يناير، والمحطة التالية السعودية يوميْ 18 و19 يناير، ومنها سيتجه إلى مصر في زيارة ليومين من 20- 21 يناير.

وقال المكتب الرئاسي الكوري في حديث لوسائل الإعلام الكورية: "تعد الدول الثلاث، التي سيزورها الرئيس مون، دولًا صديقة لنا في الشرق الأوسط والعالم العربي، وهي دول ذات أهمية استراتيجية تلعب دورًا رئيسيًّا في استقرار سلاسل إمداد الطاقة العالمية واللوجستيات البحرية".

يُذكر أنه في مطلع يناير الجاري كانت السعودية وكوريا الجنوبية قد اتفقتا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية ومجالات الطاقة الأخرى؛ من أجل انتقالهما إلى الاقتصاد منخفض الكربون.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
08:40 AM

الثلاثاء القادم.. رئيس كوريا الجنوبية يزور السعودية

في رحلة شرق أوسطية تشمل الإمارات ومصر

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خالد علي - الرياض
0
376

أعلنت كوريا الجنوبية أن الرئيس الكوري "مون جيه إن" سيزور السعودية في 18 يناير الجاري (الثلاثاء القادم)، في رحلة شرق أوسطية تستغرق 8 أيام.

وذكر المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية، أن الرئيس الكوري الجنوبي سيزور 3 دول شرق أوسطية هي السعودية والإمارات ومصر، وسيستغل زيارته المرتقبة لاستكشاف الفرص المتاحة أمام الشركات الكورية الجنوبية في مجالات الهيدروجين والدفاع والصناعات الأخرى.

وسيزور الرئيس الكوري الإمارات يوميْ 16 و17 يناير، والمحطة التالية السعودية يوميْ 18 و19 يناير، ومنها سيتجه إلى مصر في زيارة ليومين من 20- 21 يناير.

وقال المكتب الرئاسي الكوري في حديث لوسائل الإعلام الكورية: "تعد الدول الثلاث، التي سيزورها الرئيس مون، دولًا صديقة لنا في الشرق الأوسط والعالم العربي، وهي دول ذات أهمية استراتيجية تلعب دورًا رئيسيًّا في استقرار سلاسل إمداد الطاقة العالمية واللوجستيات البحرية".

يُذكر أنه في مطلع يناير الجاري كانت السعودية وكوريا الجنوبية قد اتفقتا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية ومجالات الطاقة الأخرى؛ من أجل انتقالهما إلى الاقتصاد منخفض الكربون.

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