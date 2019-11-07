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"الأسعدي" يُرزق بـ"نور"

رُزِق الشاب منيف الأسعدي بطفلة أسماها "نور".
وتنضم المولودة الجديدة "نور" إلى الأسرة لتملأ المنزل بهجةً، جعلها الله تعالى من مواليد السعادة.

الشاب منيف الأسعدي مولودة الجديدة نور

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"الأسعدي" يُرزق بـ"نور"
سبق

رُزِق الشاب منيف الأسعدي بطفلة أسماها "نور".
وتنضم المولودة الجديدة "نور" إلى الأسرة لتملأ المنزل بهجةً، جعلها الله تعالى من مواليد السعادة.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
01:07 PM

"الأسعدي" يُرزق بـ"نور"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رُزِق الشاب منيف الأسعدي بطفلة أسماها "نور".
وتنضم المولودة الجديدة "نور" إلى الأسرة لتملأ المنزل بهجةً، جعلها الله تعالى من مواليد السعادة.

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70 مليار ..

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