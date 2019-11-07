رُزِق الشاب منيف الأسعدي بطفلة أسماها "نور".
وتنضم المولودة الجديدة "نور" إلى الأسرة لتملأ المنزل بهجةً، جعلها الله تعالى من مواليد السعادة.
"الأسعدي" يُرزق بـ"نور"
رُزِق الشاب منيف الأسعدي بطفلة أسماها "نور".
وتنضم المولودة الجديدة "نور" إلى الأسرة لتملأ المنزل بهجةً، جعلها الله تعالى من مواليد السعادة.
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"الأسعدي" يُرزق بـ"نور"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-07
رُزِق الشاب منيف الأسعدي بطفلة أسماها "نور".
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
01:07 PM
"الأسعدي" يُرزق بـ"نور"
رُزِق الشاب منيف الأسعدي بطفلة أسماها "نور".
وتنضم المولودة الجديدة "نور" إلى الأسرة لتملأ المنزل بهجةً، جعلها الله تعالى من مواليد السعادة.
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