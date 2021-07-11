النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1112 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1189 خلال الـ24 ساعة الماضية

صورة تاريخية عمرها ٥٠ عامًا تجمع الراحلين الملك فيصل والسلطان قابوس

اختار السعودية لتكون وجهته الخارجية الأولى

لم تكن تلبية سلطان عُمان الشقيقة هيثم بن طارق، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأولى، بل سبقه السلطان قابوس بن سعيد - رحمه الله - بعد توليه الحكم قبل ٥٠ عامًا.

وتأتي زيارات حُكّام سلطنة عمان الشقيقة للمملكة العربية السعودية واختيارها لتكون الوجهة الأولى لهم بعد تولّيهم مقاليد الحكم؛ نظرًا لثقلها وأهميتهم بالنسبة لهم.

ونَشر المعرّف التاريخي "نوادر من التاريخ" على منصة التواصل الإجتماعي "تويتر"، صورة نادرة قال بأنها أول زيارة خارجية للسلطان قابوس بن سعيد بعد توليه الحكم. وقال بأن هذه الزيارة إلى السعودية في ١١ ديسمبر ١٩٧١م تلبية لدعوة تلقاها من الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله-.

يُشار إلى أن زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق هي الأولى خارجيًّا منذ تقلّده الحكم، وتأتي تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه - وتمتدّ إلى يومين، وسط تفاعل وترحيب كبير من المجتمع السعودي بضيف خادم الحرمين الشريفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صورة تاريخية عمرها ٥٠ عامًا تجمع الراحلين الملك فيصل والسلطان قابوس
سبق

لم تكن تلبية سلطان عُمان الشقيقة هيثم بن طارق، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأولى، بل سبقه السلطان قابوس بن سعيد - رحمه الله - بعد توليه الحكم قبل ٥٠ عامًا.

وتأتي زيارات حُكّام سلطنة عمان الشقيقة للمملكة العربية السعودية واختيارها لتكون الوجهة الأولى لهم بعد تولّيهم مقاليد الحكم؛ نظرًا لثقلها وأهميتهم بالنسبة لهم.

ونَشر المعرّف التاريخي "نوادر من التاريخ" على منصة التواصل الإجتماعي "تويتر"، صورة نادرة قال بأنها أول زيارة خارجية للسلطان قابوس بن سعيد بعد توليه الحكم. وقال بأن هذه الزيارة إلى السعودية في ١١ ديسمبر ١٩٧١م تلبية لدعوة تلقاها من الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله-.

يُشار إلى أن زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق هي الأولى خارجيًّا منذ تقلّده الحكم، وتأتي تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه - وتمتدّ إلى يومين، وسط تفاعل وترحيب كبير من المجتمع السعودي بضيف خادم الحرمين الشريفين.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
05:35 PM

صورة تاريخية عمرها ٥٠ عامًا تجمع الراحلين الملك فيصل والسلطان قابوس

اختار السعودية لتكون وجهته الخارجية الأولى

A A A
عمر السبيعي - الرياض
0
1,053

لم تكن تلبية سلطان عُمان الشقيقة هيثم بن طارق، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأولى، بل سبقه السلطان قابوس بن سعيد - رحمه الله - بعد توليه الحكم قبل ٥٠ عامًا.

وتأتي زيارات حُكّام سلطنة عمان الشقيقة للمملكة العربية السعودية واختيارها لتكون الوجهة الأولى لهم بعد تولّيهم مقاليد الحكم؛ نظرًا لثقلها وأهميتهم بالنسبة لهم.

ونَشر المعرّف التاريخي "نوادر من التاريخ" على منصة التواصل الإجتماعي "تويتر"، صورة نادرة قال بأنها أول زيارة خارجية للسلطان قابوس بن سعيد بعد توليه الحكم. وقال بأن هذه الزيارة إلى السعودية في ١١ ديسمبر ١٩٧١م تلبية لدعوة تلقاها من الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله-.

يُشار إلى أن زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق هي الأولى خارجيًّا منذ تقلّده الحكم، وتأتي تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه - وتمتدّ إلى يومين، وسط تفاعل وترحيب كبير من المجتمع السعودي بضيف خادم الحرمين الشريفين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,762
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,022
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,376
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,761

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحیة.. والمشتري الضحیة!!

هي أضحیة.. والمشتري الضحیة!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة