صورة تاريخية عمرها ٥٠ عامًا تجمع الراحلين الملك فيصل والسلطان قابوس

اختار السعودية لتكون وجهته الخارجية الأولى

لم تكن تلبية سلطان عُمان الشقيقة هيثم بن طارق، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأولى، بل سبقه السلطان قابوس بن سعيد - رحمه الله - بعد توليه الحكم قبل ٥٠ عامًا.

وتأتي زيارات حُكّام سلطنة عمان الشقيقة للمملكة العربية السعودية واختيارها لتكون الوجهة الأولى لهم بعد تولّيهم مقاليد الحكم؛ نظرًا لثقلها وأهميتهم بالنسبة لهم.

ونَشر المعرّف التاريخي "نوادر من التاريخ" على منصة التواصل الإجتماعي "تويتر"، صورة نادرة قال بأنها أول زيارة خارجية للسلطان قابوس بن سعيد بعد توليه الحكم. وقال بأن هذه الزيارة إلى السعودية في ١١ ديسمبر ١٩٧١م تلبية لدعوة تلقاها من الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله-.

يُشار إلى أن زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق هي الأولى خارجيًّا منذ تقلّده الحكم، وتأتي تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه - وتمتدّ إلى يومين، وسط تفاعل وترحيب كبير من المجتمع السعودي بضيف خادم الحرمين الشريفين.