محافظ الأفلاج يستقبل مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض

ناقشا عدة موضوعات تصبُّ في مصلحة العمل الأمني وتطويره

استقبل محافظ الأفلاج زيد بن محمد آل حسين بمكتبه، اليوم الثلاثاء، مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض العميد الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي.

وتم خلال اللقاء الذي حضره عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأمنية؛ مناقشة عدة موضوعات تصبُّ في مصلحة العمل الأمني وتطويره بما يواكب الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ووزير الداخلية -حفظهم الله- لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تستهدف شباب هذا الوطن والوقاية منها.

وأكد آل حسين على أهمية عمل كافة التدابير الأمنية ومضاعفة الجهد وبذل مزيد من الجهود لمحاربة مروجي المخدرات، مثمناً في الوقت نفسه للسبيعي اهتمامه ومتابعته سير العمل في قطاعات المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمحافظات منطقة الرياض.