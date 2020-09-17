هنا رياح وهطولات.. "الحصيني" يرسم خريطة "طقس نهاية الأسبوع"

الأولى من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من المدينة وحائل وجنوبي الرياض

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس وليلة الجمعة، أمطارًا على أجزاء من: (الباحة، وعسير، وجازان، وجنوب الطائف) من خفيفة لغزيرة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق: (المدينة، وحائل، ونجران، وجنوبي الرياض، والشرقية، وغرب القصيم، وجنوب الجوف، وجنوب شرق تبوك، وحفر الباطن، وأجزاء من الإمارات).