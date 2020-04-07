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"ترامب" يطلب من شركتين تعملان على ابتكار عقاقير لعلاج كورونا مساعدة "جونسون"

قال: حزين جدًّا لتدهور صحة رئيس الوزراء البريطاني ونقله للعناية المركزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طَلَب من شركتين تعملان على ابتكار عقاقير لعلاج فيروس كورونا، تقديمَ المساعدة للفريق الطبي الذي يعالج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأضاف ترامب أن إدخال جونسون إلى الرعاية المركزة بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أمر خطير.

وأكد ترامب أن الأمريكيين "يصلّون من أجله"؛ طِبقًا لـ"RT".

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي: "أريد أيضًا أن أرسل أفضل تمنياتي إلى صديق عزيز جدًّا وصديق لأمتنا، رئيس الوزراء بوريس جونسون".

وقال ترامب خلال إفادته اليومية بشأن تفشي فيروس كورونا في البلاد: "نشعر بحزن شديد إثر نقل رئيس الوزراء البريطاني للعناية المركزة بعد تدهور صحته بسبب فيروس كورونا، ونحن على تواصل مستمر مع فريقه الطبي".

وقالت الحكومة البريطانية، في وقت سابق: إن رئيس الوزراء البريطاني، تم نقله إلى العناية المركزة بعد تفاقم أعراض مرض "كوفيد 19"، وأضافت: "تم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب، بالإنابة عنه".

فيروس كورونا الجديد دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" يطلب من شركتين تعملان على ابتكار عقاقير لعلاج كورونا مساعدة "جونسون"
سبق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طَلَب من شركتين تعملان على ابتكار عقاقير لعلاج فيروس كورونا، تقديمَ المساعدة للفريق الطبي الذي يعالج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأضاف ترامب أن إدخال جونسون إلى الرعاية المركزة بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أمر خطير.

وأكد ترامب أن الأمريكيين "يصلّون من أجله"؛ طِبقًا لـ"RT".

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي: "أريد أيضًا أن أرسل أفضل تمنياتي إلى صديق عزيز جدًّا وصديق لأمتنا، رئيس الوزراء بوريس جونسون".

وقال ترامب خلال إفادته اليومية بشأن تفشي فيروس كورونا في البلاد: "نشعر بحزن شديد إثر نقل رئيس الوزراء البريطاني للعناية المركزة بعد تدهور صحته بسبب فيروس كورونا، ونحن على تواصل مستمر مع فريقه الطبي".

وقالت الحكومة البريطانية، في وقت سابق: إن رئيس الوزراء البريطاني، تم نقله إلى العناية المركزة بعد تفاقم أعراض مرض "كوفيد 19"، وأضافت: "تم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب، بالإنابة عنه".

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
08:35 AM

"ترامب" يطلب من شركتين تعملان على ابتكار عقاقير لعلاج كورونا مساعدة "جونسون"

قال: حزين جدًّا لتدهور صحة رئيس الوزراء البريطاني ونقله للعناية المركزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طَلَب من شركتين تعملان على ابتكار عقاقير لعلاج فيروس كورونا، تقديمَ المساعدة للفريق الطبي الذي يعالج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأضاف ترامب أن إدخال جونسون إلى الرعاية المركزة بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أمر خطير.

وأكد ترامب أن الأمريكيين "يصلّون من أجله"؛ طِبقًا لـ"RT".

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي: "أريد أيضًا أن أرسل أفضل تمنياتي إلى صديق عزيز جدًّا وصديق لأمتنا، رئيس الوزراء بوريس جونسون".

وقال ترامب خلال إفادته اليومية بشأن تفشي فيروس كورونا في البلاد: "نشعر بحزن شديد إثر نقل رئيس الوزراء البريطاني للعناية المركزة بعد تدهور صحته بسبب فيروس كورونا، ونحن على تواصل مستمر مع فريقه الطبي".

وقالت الحكومة البريطانية، في وقت سابق: إن رئيس الوزراء البريطاني، تم نقله إلى العناية المركزة بعد تفاقم أعراض مرض "كوفيد 19"، وأضافت: "تم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب، بالإنابة عنه".

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