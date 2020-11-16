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للمرة الثانية " ودياً ".. الأخضر الأولمبي يواجه جنوب إفريقيا

في ختام معسكره الإعدادي بمدينة جدة

يواجه المنتخب السعودية تحت 23 عاماً لكرة القدم، غداً الثلاثاء، نظيره جنوب إفريقيا، في مباراته الودية الثانية في ختام معسكره الإعدادي بمدينة جدة، والذي يأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.


وينطلق اللقاء في تمام الخامسة مساءً، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

على الصعيد الميداني، أجرى الأخضر مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني " الوطني " سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بمران ترفيهي، أعقبه مناورة مصغّرة تم العمل فيها على الكرات الثابتة في الناحيتين الدفاعية والهجومية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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للمرة الثانية " ودياً ".. الأخضر الأولمبي يواجه جنوب إفريقيا
سبق

يواجه المنتخب السعودية تحت 23 عاماً لكرة القدم، غداً الثلاثاء، نظيره جنوب إفريقيا، في مباراته الودية الثانية في ختام معسكره الإعدادي بمدينة جدة، والذي يأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.


وينطلق اللقاء في تمام الخامسة مساءً، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

على الصعيد الميداني، أجرى الأخضر مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني " الوطني " سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بمران ترفيهي، أعقبه مناورة مصغّرة تم العمل فيها على الكرات الثابتة في الناحيتين الدفاعية والهجومية.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
09:21 PM

للمرة الثانية " ودياً ".. الأخضر الأولمبي يواجه جنوب إفريقيا

في ختام معسكره الإعدادي بمدينة جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواجه المنتخب السعودية تحت 23 عاماً لكرة القدم، غداً الثلاثاء، نظيره جنوب إفريقيا، في مباراته الودية الثانية في ختام معسكره الإعدادي بمدينة جدة، والذي يأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.


وينطلق اللقاء في تمام الخامسة مساءً، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

على الصعيد الميداني، أجرى الأخضر مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني " الوطني " سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بمران ترفيهي، أعقبه مناورة مصغّرة تم العمل فيها على الكرات الثابتة في الناحيتين الدفاعية والهجومية.

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