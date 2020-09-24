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المكسيك: 4786 إصابة جديدة بفيروس كورونا و601 حالة وفاة

"الصحة": إجمالي الإصابات بلغ 710049 والضحايا 74949

أفادت بيانات محدّثة من وزارة الصحة المكسيكية، بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 710049 يوم الأربعاء، بالإضافة إلى 74949 حالة وفاة.

وسجلت السلطات 4786 إصابة جديدة بالمرض و601 وفاة يوم الأربعاء؛ لكن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح بسبب قلة الفحوص.

فيروس كورونا الجديد

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المكسيك: 4786 إصابة جديدة بفيروس كورونا و601 حالة وفاة
سبق

أفادت بيانات محدّثة من وزارة الصحة المكسيكية، بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 710049 يوم الأربعاء، بالإضافة إلى 74949 حالة وفاة.

وسجلت السلطات 4786 إصابة جديدة بالمرض و601 وفاة يوم الأربعاء؛ لكن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح بسبب قلة الفحوص.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
08:38 AM

المكسيك: 4786 إصابة جديدة بفيروس كورونا و601 حالة وفاة

"الصحة": إجمالي الإصابات بلغ 710049 والضحايا 74949

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفادت بيانات محدّثة من وزارة الصحة المكسيكية، بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 710049 يوم الأربعاء، بالإضافة إلى 74949 حالة وفاة.

وسجلت السلطات 4786 إصابة جديدة بالمرض و601 وفاة يوم الأربعاء؛ لكن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح بسبب قلة الفحوص.

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