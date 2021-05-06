النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
سداد ديون أكثر من "150" سجينًا معسرًا يتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم اليوم

ولي العهد يوجّه بصرف 100 مليون ريال من نفقته الشخصية لجمعيات خيرية.. تصرف خلال أيام

"الاتصالات" توقع مذكرة تفاهم لإنشاء أكاديمية العطاء الرقمي

تضمنت مساهمة خبراء "كلاسيرا" في رفع الوعي التقني باللغة العربية

أبرمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس، مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية الرائدة (كلاسيرا) لأنظمة التعلم الذكي، بهدف تعزيز مجالات التعاون المشترك لنشر الوعي التقني وإثراء المحتوى العربي التقني، مجتمع رقمي حيوي، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وتضمنت الاتفاقية التي وقعها وكيل الوزارة لوظائف المستقبل والريادة الرقمية ورئيس مجلس إدارة جمعية العطاء الرقمي الدكتور أحمد آل ثنيان، فيما مثّل "كلاسيرا" رئيسها التنفيذي المهندس محمد المدني، التعاون في إنشاء أكاديمية العطاء الرقمي وربطها بمنصة مبادرة العطاء الرقمي القائمة حالياً، وكذلك المشاركة والتعاون في تحفيز التدوين العربي والمحتويات التقنية ونشر الثقافة الرقمية، ومشاركة المبادرة بالمحتويات التقنية باللغة العربية.

وتضمنت الاتفاقية مساهمة الخبراء والمدربين في كلاسيرا لرفع الوعي التقني باللغة العربية من خلال المحاضرات والدورات التدريبية، والتعاون مع منصة udemy من خلال المشاركة وتقديم المحتوى التدريبي باللغتين عبر منصة العطاء الرقمي أو منصة مهارات المستقبل أو منصة مركز ريادة الأعمال الرقمية، والتأكيد على بناء وتطوير وتمكين إستراتيجيات التحول الرقمي في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني، وتبادل الخبرات مع شركات التعليم الرقمي من خلال استخدام التقنيات التعليمية وتمكين الشركات الاستفادة من التقنيات الناشئة في التعليم الرقمي، بالإضافة إلى التعاون في دعم الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بالمملكة في التحول الرقمي في التدريب والانتقال إلى التدريب الافتراضي، والتعاون في التعليم الرقمي للمواطن، وتوعية الطلاب والمعلمين في مجالات تقنية متنوعة.

وتأسست مبادرة العطاء الرقمي في منتصف عام 2018م، بهدف إثراء المحتوى التقني العربي عبر عدد من الوسائل المبتكرة والأدوات الخلاقة، وينتسب لها أكثر من 200 ألف عضو حول العالم العربي، ووصلت المبادرة إلى أكثر من 2 مليون مستفيد من الدورات التدريبية، وأكثر من 15 مليون مستفيد من المحتوى الرقمي، واستفادة أكثر من 120 دولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الاتصالات" توقع مذكرة تفاهم لإنشاء أكاديمية العطاء الرقمي
سبق

أبرمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس، مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية الرائدة (كلاسيرا) لأنظمة التعلم الذكي، بهدف تعزيز مجالات التعاون المشترك لنشر الوعي التقني وإثراء المحتوى العربي التقني، مجتمع رقمي حيوي، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وتضمنت الاتفاقية التي وقعها وكيل الوزارة لوظائف المستقبل والريادة الرقمية ورئيس مجلس إدارة جمعية العطاء الرقمي الدكتور أحمد آل ثنيان، فيما مثّل "كلاسيرا" رئيسها التنفيذي المهندس محمد المدني، التعاون في إنشاء أكاديمية العطاء الرقمي وربطها بمنصة مبادرة العطاء الرقمي القائمة حالياً، وكذلك المشاركة والتعاون في تحفيز التدوين العربي والمحتويات التقنية ونشر الثقافة الرقمية، ومشاركة المبادرة بالمحتويات التقنية باللغة العربية.

وتضمنت الاتفاقية مساهمة الخبراء والمدربين في كلاسيرا لرفع الوعي التقني باللغة العربية من خلال المحاضرات والدورات التدريبية، والتعاون مع منصة udemy من خلال المشاركة وتقديم المحتوى التدريبي باللغتين عبر منصة العطاء الرقمي أو منصة مهارات المستقبل أو منصة مركز ريادة الأعمال الرقمية، والتأكيد على بناء وتطوير وتمكين إستراتيجيات التحول الرقمي في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني، وتبادل الخبرات مع شركات التعليم الرقمي من خلال استخدام التقنيات التعليمية وتمكين الشركات الاستفادة من التقنيات الناشئة في التعليم الرقمي، بالإضافة إلى التعاون في دعم الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بالمملكة في التحول الرقمي في التدريب والانتقال إلى التدريب الافتراضي، والتعاون في التعليم الرقمي للمواطن، وتوعية الطلاب والمعلمين في مجالات تقنية متنوعة.

وتأسست مبادرة العطاء الرقمي في منتصف عام 2018م، بهدف إثراء المحتوى التقني العربي عبر عدد من الوسائل المبتكرة والأدوات الخلاقة، وينتسب لها أكثر من 200 ألف عضو حول العالم العربي، ووصلت المبادرة إلى أكثر من 2 مليون مستفيد من الدورات التدريبية، وأكثر من 15 مليون مستفيد من المحتوى الرقمي، واستفادة أكثر من 120 دولة.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
03:27 PM

"الاتصالات" توقع مذكرة تفاهم لإنشاء أكاديمية العطاء الرقمي

تضمنت مساهمة خبراء "كلاسيرا" في رفع الوعي التقني باللغة العربية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
195

أبرمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس، مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية الرائدة (كلاسيرا) لأنظمة التعلم الذكي، بهدف تعزيز مجالات التعاون المشترك لنشر الوعي التقني وإثراء المحتوى العربي التقني، مجتمع رقمي حيوي، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وتضمنت الاتفاقية التي وقعها وكيل الوزارة لوظائف المستقبل والريادة الرقمية ورئيس مجلس إدارة جمعية العطاء الرقمي الدكتور أحمد آل ثنيان، فيما مثّل "كلاسيرا" رئيسها التنفيذي المهندس محمد المدني، التعاون في إنشاء أكاديمية العطاء الرقمي وربطها بمنصة مبادرة العطاء الرقمي القائمة حالياً، وكذلك المشاركة والتعاون في تحفيز التدوين العربي والمحتويات التقنية ونشر الثقافة الرقمية، ومشاركة المبادرة بالمحتويات التقنية باللغة العربية.

وتضمنت الاتفاقية مساهمة الخبراء والمدربين في كلاسيرا لرفع الوعي التقني باللغة العربية من خلال المحاضرات والدورات التدريبية، والتعاون مع منصة udemy من خلال المشاركة وتقديم المحتوى التدريبي باللغتين عبر منصة العطاء الرقمي أو منصة مهارات المستقبل أو منصة مركز ريادة الأعمال الرقمية، والتأكيد على بناء وتطوير وتمكين إستراتيجيات التحول الرقمي في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني، وتبادل الخبرات مع شركات التعليم الرقمي من خلال استخدام التقنيات التعليمية وتمكين الشركات الاستفادة من التقنيات الناشئة في التعليم الرقمي، بالإضافة إلى التعاون في دعم الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بالمملكة في التحول الرقمي في التدريب والانتقال إلى التدريب الافتراضي، والتعاون في التعليم الرقمي للمواطن، وتوعية الطلاب والمعلمين في مجالات تقنية متنوعة.

وتأسست مبادرة العطاء الرقمي في منتصف عام 2018م، بهدف إثراء المحتوى التقني العربي عبر عدد من الوسائل المبتكرة والأدوات الخلاقة، وينتسب لها أكثر من 200 ألف عضو حول العالم العربي، ووصلت المبادرة إلى أكثر من 2 مليون مستفيد من الدورات التدريبية، وأكثر من 15 مليون مستفيد من المحتوى الرقمي، واستفادة أكثر من 120 دولة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,612
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,390
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,017
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,875

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة