"الحصين" متحدثًا رسميًّا لإمارة القصيم

أصدر أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، قرارًا بتكليف أحمد بن عبدالله الحصين، متحدثًا رسميًّا لإمارة المنطقة، بالإضافة إلى عمله مشرفًا على مركز الاتصال والإعلام المؤسسي.

والزميل "الحصين" صاحب تجربة في العمل الإعلامي، وتنقل بين الصحف السعودية حتى اكتسب المهارة واللياقة المهنية، وخلال المرحلة الماضية قدّم عملًا يشاد به في مواكبة كل المناسبات من خلال عمله في مركز الاتصال والإعلام، واستثمر التقنية الحديثة في نقل كل الفعاليات.