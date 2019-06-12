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وزير التعليم يقدِّم واجب العزاء لذوي عبدالله الثقفي

قدَّم وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، مساء أمس الثلاثاء واجب العزاء في عبدالله الثقفي، مدير تعليم مكة المكرمة وجدة، بمنزل الفقيد بجدة، وأعرب لذويه عن تعازيه مواساته سائلاً الله له المغفرة والرحمة.

كما حضر واجب العزاء عددٌ من مديري التعليم في عدد من مناطق ومحافظات السعودية، وكذلك من مديري الجامعات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم يقدِّم واجب العزاء لذوي عبدالله الثقفي
سبق

قدَّم وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، مساء أمس الثلاثاء واجب العزاء في عبدالله الثقفي، مدير تعليم مكة المكرمة وجدة، بمنزل الفقيد بجدة، وأعرب لذويه عن تعازيه مواساته سائلاً الله له المغفرة والرحمة.

كما حضر واجب العزاء عددٌ من مديري التعليم في عدد من مناطق ومحافظات السعودية، وكذلك من مديري الجامعات.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
02:06 AM

وزير التعليم يقدِّم واجب العزاء لذوي عبدالله الثقفي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قدَّم وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، مساء أمس الثلاثاء واجب العزاء في عبدالله الثقفي، مدير تعليم مكة المكرمة وجدة، بمنزل الفقيد بجدة، وأعرب لذويه عن تعازيه مواساته سائلاً الله له المغفرة والرحمة.

كما حضر واجب العزاء عددٌ من مديري التعليم في عدد من مناطق ومحافظات السعودية، وكذلك من مديري الجامعات.

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