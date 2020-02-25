النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كلية الاتصالات" بالرياض تكرم المتفوقين علمياً

كرمت المشاركين بمسابقة هواوي ومعرض "سعودي موبايلي شو"

كرّم عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، اليوم، المتدربين المتفوقين الذين حصلوا على شهادات التفوق العلمي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام التدريبي ١٤٤٠، بحضور وكيل الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم الحناكي، ووكيل الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي، ورؤساء الأقسام ومديري الإدارات والمدربين، وعدد كبير ممن المتدربين، وذلك على مسرح الكلية.

وهنأ عميد الكلية المتدربين عمر عبدالله سالم الميدني، وعبدالله خالد منصور المنصور، ومحمد مبارك محمد العبدالله، على تفوقهم العلمي وتحقيقهم معدلات مرتفعة خلال فترة تدريبهم بالكلية، وسلمهم الدروع والشهادات والمكافآت المالية، منوهاً باهتمام وحرص المؤسسة بشكل عام والكلية بشكل خاص بالمتدربين المتميزين من خلال دعمهم بالجوائز والحوافز التي تشجعهم على بذل المزيد من التفوق والإبداع.

وكرم عميد الكلية المدربين والمتدربين المشاركين في مسابقة هواوي بالصين، ومعرض سعودي موبايلي شو.

كما كرمت الكلية المتدربين المتميزين علميًا خلال الفصل التدريبي الماضي، حيث قدمت لهم مكافآت مالية تشجيعًا لهم والذين بلغ عددهم 20 متدربًا من مختلف أقسام الكلية.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قدمت للمتفوقين شهادات تفوق ومكافأة مالية لكل متدرب متفوق علمياً، في الوقت الذي منحتهم الكلية شهادة شكر وتقدير ودروعاً لتفوقهم.

كلية الاتصالات بالرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"كلية الاتصالات" بالرياض تكرم المتفوقين علمياً
سبق

كرّم عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، اليوم، المتدربين المتفوقين الذين حصلوا على شهادات التفوق العلمي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام التدريبي ١٤٤٠، بحضور وكيل الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم الحناكي، ووكيل الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي، ورؤساء الأقسام ومديري الإدارات والمدربين، وعدد كبير ممن المتدربين، وذلك على مسرح الكلية.

وهنأ عميد الكلية المتدربين عمر عبدالله سالم الميدني، وعبدالله خالد منصور المنصور، ومحمد مبارك محمد العبدالله، على تفوقهم العلمي وتحقيقهم معدلات مرتفعة خلال فترة تدريبهم بالكلية، وسلمهم الدروع والشهادات والمكافآت المالية، منوهاً باهتمام وحرص المؤسسة بشكل عام والكلية بشكل خاص بالمتدربين المتميزين من خلال دعمهم بالجوائز والحوافز التي تشجعهم على بذل المزيد من التفوق والإبداع.

وكرم عميد الكلية المدربين والمتدربين المشاركين في مسابقة هواوي بالصين، ومعرض سعودي موبايلي شو.

كما كرمت الكلية المتدربين المتميزين علميًا خلال الفصل التدريبي الماضي، حيث قدمت لهم مكافآت مالية تشجيعًا لهم والذين بلغ عددهم 20 متدربًا من مختلف أقسام الكلية.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قدمت للمتفوقين شهادات تفوق ومكافأة مالية لكل متدرب متفوق علمياً، في الوقت الذي منحتهم الكلية شهادة شكر وتقدير ودروعاً لتفوقهم.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
07:39 PM

"كلية الاتصالات" بالرياض تكرم المتفوقين علمياً

كرمت المشاركين بمسابقة هواوي ومعرض "سعودي موبايلي شو"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
55

كرّم عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، اليوم، المتدربين المتفوقين الذين حصلوا على شهادات التفوق العلمي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام التدريبي ١٤٤٠، بحضور وكيل الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم الحناكي، ووكيل الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي، ورؤساء الأقسام ومديري الإدارات والمدربين، وعدد كبير ممن المتدربين، وذلك على مسرح الكلية.

وهنأ عميد الكلية المتدربين عمر عبدالله سالم الميدني، وعبدالله خالد منصور المنصور، ومحمد مبارك محمد العبدالله، على تفوقهم العلمي وتحقيقهم معدلات مرتفعة خلال فترة تدريبهم بالكلية، وسلمهم الدروع والشهادات والمكافآت المالية، منوهاً باهتمام وحرص المؤسسة بشكل عام والكلية بشكل خاص بالمتدربين المتميزين من خلال دعمهم بالجوائز والحوافز التي تشجعهم على بذل المزيد من التفوق والإبداع.

وكرم عميد الكلية المدربين والمتدربين المشاركين في مسابقة هواوي بالصين، ومعرض سعودي موبايلي شو.

كما كرمت الكلية المتدربين المتميزين علميًا خلال الفصل التدريبي الماضي، حيث قدمت لهم مكافآت مالية تشجيعًا لهم والذين بلغ عددهم 20 متدربًا من مختلف أقسام الكلية.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قدمت للمتفوقين شهادات تفوق ومكافأة مالية لكل متدرب متفوق علمياً، في الوقت الذي منحتهم الكلية شهادة شكر وتقدير ودروعاً لتفوقهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,808
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,233
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,635
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,937

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة