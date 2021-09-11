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"مسك الخيرية" تحتفي بنجاح "صنّاع المستقبل"

البرنامج وصل إلى 118 ألف شاب وشابة في المملكة

احتفت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" مؤخرًا بنجاح برنامجها التدريبي "صنّاع المستقبل" ووصوله إلى 118 ألف مستفيد في شتى أنحاء المملكة، بالشراكة مع منصة "أوداستي"، وتجاوزه للمستهدفات وتخريجه لـ16 ألف طالب وطالبة بعد تمكينهم وتعزيز قدراتهم للانخراط الفعّال في بناء مستقبل المملكة.

وكرمت مسك الخيرية الجهات الشريكة التي كان لها دور هام في دعم مسيرة البرنامج وتمثلت في: وزارة التعليم، ومعهد الإدارة العامة، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

وألقى الرئيس التنفيذي لإدارة البرامج والمبادرات المهندس عمر نجار، كلمة أشار فيها إلى أن "مسك الخيرية" تفخر بالأثر المتحقق من البرنامج، كونه مبادرة وطنية حقيقية وصل نفعها لمختلف مدن ومحافظات المملكة.

وأوضح أن هذا النجاح تحقَّق على الرغم من الصعوبات التي رافقت إطلاق البرنامج، والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا على مختلف نواحي الحياة.

وقال الرئيس التنفيذي لإدارة البرامج والمبادرات: المحنة التي مرّ بها العالم بانتشار فيروس كوفيد 19، كانت مِنْحة لابتكار أساليب جديدة في العمل في "مسك الخيرية"، والتكيف مع مختلف المتغيرات في أساليب العمل والتعلم التي نشأت وترسخت بعد الجائحة.

وتضمن البرنامج الذي دشنته المؤسسة بالشراكة مع منصة "أوداستي" أربعة مجالات مستقبلية للتعلم؛ شملت: الذكاء الاصطناعي، وإدارة المنتجات، وتحليل الأعمال، والتسويق الرقمي، وذلك باللغتَيْن العربية والإنجليزية؛ لتعظيم الاستفادة من البرنامج وتعميم فرص الانضمام على أوسع نطاق، وتمكين الطلاب والطالبات من الأخذ بأسباب المستقبل وتهيئتهم لخوض غمار سوق عمل الغد في المملكة.

جدير بالذكر أن برنامج "صنّاع المستقبل" يُعَد إحدى مبادرات "مسك الخيرية" الهادفة إلى تهيئة الشباب والشابات لمواكبة المتغيرات في سوق العمل، وسد الفجوة بين المهارات الحالية وطموح الوطن في المجالات الرقمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مسك الخيرية" تحتفي بنجاح "صنّاع المستقبل"
سبق

احتفت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" مؤخرًا بنجاح برنامجها التدريبي "صنّاع المستقبل" ووصوله إلى 118 ألف مستفيد في شتى أنحاء المملكة، بالشراكة مع منصة "أوداستي"، وتجاوزه للمستهدفات وتخريجه لـ16 ألف طالب وطالبة بعد تمكينهم وتعزيز قدراتهم للانخراط الفعّال في بناء مستقبل المملكة.

وكرمت مسك الخيرية الجهات الشريكة التي كان لها دور هام في دعم مسيرة البرنامج وتمثلت في: وزارة التعليم، ومعهد الإدارة العامة، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

وألقى الرئيس التنفيذي لإدارة البرامج والمبادرات المهندس عمر نجار، كلمة أشار فيها إلى أن "مسك الخيرية" تفخر بالأثر المتحقق من البرنامج، كونه مبادرة وطنية حقيقية وصل نفعها لمختلف مدن ومحافظات المملكة.

وأوضح أن هذا النجاح تحقَّق على الرغم من الصعوبات التي رافقت إطلاق البرنامج، والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا على مختلف نواحي الحياة.

وقال الرئيس التنفيذي لإدارة البرامج والمبادرات: المحنة التي مرّ بها العالم بانتشار فيروس كوفيد 19، كانت مِنْحة لابتكار أساليب جديدة في العمل في "مسك الخيرية"، والتكيف مع مختلف المتغيرات في أساليب العمل والتعلم التي نشأت وترسخت بعد الجائحة.

وتضمن البرنامج الذي دشنته المؤسسة بالشراكة مع منصة "أوداستي" أربعة مجالات مستقبلية للتعلم؛ شملت: الذكاء الاصطناعي، وإدارة المنتجات، وتحليل الأعمال، والتسويق الرقمي، وذلك باللغتَيْن العربية والإنجليزية؛ لتعظيم الاستفادة من البرنامج وتعميم فرص الانضمام على أوسع نطاق، وتمكين الطلاب والطالبات من الأخذ بأسباب المستقبل وتهيئتهم لخوض غمار سوق عمل الغد في المملكة.

جدير بالذكر أن برنامج "صنّاع المستقبل" يُعَد إحدى مبادرات "مسك الخيرية" الهادفة إلى تهيئة الشباب والشابات لمواكبة المتغيرات في سوق العمل، وسد الفجوة بين المهارات الحالية وطموح الوطن في المجالات الرقمية.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
02:41 PM

"مسك الخيرية" تحتفي بنجاح "صنّاع المستقبل"

البرنامج وصل إلى 118 ألف شاب وشابة في المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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احتفت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" مؤخرًا بنجاح برنامجها التدريبي "صنّاع المستقبل" ووصوله إلى 118 ألف مستفيد في شتى أنحاء المملكة، بالشراكة مع منصة "أوداستي"، وتجاوزه للمستهدفات وتخريجه لـ16 ألف طالب وطالبة بعد تمكينهم وتعزيز قدراتهم للانخراط الفعّال في بناء مستقبل المملكة.

وكرمت مسك الخيرية الجهات الشريكة التي كان لها دور هام في دعم مسيرة البرنامج وتمثلت في: وزارة التعليم، ومعهد الإدارة العامة، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

وألقى الرئيس التنفيذي لإدارة البرامج والمبادرات المهندس عمر نجار، كلمة أشار فيها إلى أن "مسك الخيرية" تفخر بالأثر المتحقق من البرنامج، كونه مبادرة وطنية حقيقية وصل نفعها لمختلف مدن ومحافظات المملكة.

وأوضح أن هذا النجاح تحقَّق على الرغم من الصعوبات التي رافقت إطلاق البرنامج، والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا على مختلف نواحي الحياة.

وقال الرئيس التنفيذي لإدارة البرامج والمبادرات: المحنة التي مرّ بها العالم بانتشار فيروس كوفيد 19، كانت مِنْحة لابتكار أساليب جديدة في العمل في "مسك الخيرية"، والتكيف مع مختلف المتغيرات في أساليب العمل والتعلم التي نشأت وترسخت بعد الجائحة.

وتضمن البرنامج الذي دشنته المؤسسة بالشراكة مع منصة "أوداستي" أربعة مجالات مستقبلية للتعلم؛ شملت: الذكاء الاصطناعي، وإدارة المنتجات، وتحليل الأعمال، والتسويق الرقمي، وذلك باللغتَيْن العربية والإنجليزية؛ لتعظيم الاستفادة من البرنامج وتعميم فرص الانضمام على أوسع نطاق، وتمكين الطلاب والطالبات من الأخذ بأسباب المستقبل وتهيئتهم لخوض غمار سوق عمل الغد في المملكة.

جدير بالذكر أن برنامج "صنّاع المستقبل" يُعَد إحدى مبادرات "مسك الخيرية" الهادفة إلى تهيئة الشباب والشابات لمواكبة المتغيرات في سوق العمل، وسد الفجوة بين المهارات الحالية وطموح الوطن في المجالات الرقمية.

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