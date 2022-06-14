النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهلال الأحمر بجدة ينظم حملة للتبرع بالدم بمستشفيات المحافظة لمدة يومين

"أبوزيد" يدعو المواطنين للمشاركة

شارك منسوبو ومتطوعو هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، في حملة التبرع بالدم التي تبنتها الهيئة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم والتي نُفذت في عدد من مستشفيات محافظة جدة خلال هذه الفترة التي يعمل فيها الجميع للتصدي لجائحة فيروس كورونا (COVID -19) تحت شعار "دمك حياة غيرك لمساعدة مرضى كورونا وغيرهم".

وأوضح المتحدث الرسمي بالهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن هذه المبادرة المستمرة لمدة يومين تهدف لنشر ثقافة التبرع بالدم بين منسوبيها والمتطوعين، وإلى ترسيخ صورة العمل التطوعي والإسهام في سد حاجة المحتاجين من المرضى لنقل الدم، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن الأعمال التي يقوم بها كأعمال خيرية وتطوعية لزرع العمل الخيري والتطوعي في منسوبي الهيئة والمتطوعين التابعين.

وأهاب بجميع المواطنين بالمشاركة في حملات التبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم تحت شعار "كن عونًا لأصحاب الحالات الحرجة التي ستستمر لمدة يومين في بنك الدم بمستشفيات المحافظة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الهلال الأحمر بجدة ينظم حملة للتبرع بالدم بمستشفيات المحافظة لمدة يومين
سبق

شارك منسوبو ومتطوعو هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، في حملة التبرع بالدم التي تبنتها الهيئة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم والتي نُفذت في عدد من مستشفيات محافظة جدة خلال هذه الفترة التي يعمل فيها الجميع للتصدي لجائحة فيروس كورونا (COVID -19) تحت شعار "دمك حياة غيرك لمساعدة مرضى كورونا وغيرهم".

وأوضح المتحدث الرسمي بالهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن هذه المبادرة المستمرة لمدة يومين تهدف لنشر ثقافة التبرع بالدم بين منسوبيها والمتطوعين، وإلى ترسيخ صورة العمل التطوعي والإسهام في سد حاجة المحتاجين من المرضى لنقل الدم، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن الأعمال التي يقوم بها كأعمال خيرية وتطوعية لزرع العمل الخيري والتطوعي في منسوبي الهيئة والمتطوعين التابعين.

وأهاب بجميع المواطنين بالمشاركة في حملات التبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم تحت شعار "كن عونًا لأصحاب الحالات الحرجة التي ستستمر لمدة يومين في بنك الدم بمستشفيات المحافظة".

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
05:40 PM

الهلال الأحمر بجدة ينظم حملة للتبرع بالدم بمستشفيات المحافظة لمدة يومين

"أبوزيد" يدعو المواطنين للمشاركة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
782

شارك منسوبو ومتطوعو هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، في حملة التبرع بالدم التي تبنتها الهيئة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم والتي نُفذت في عدد من مستشفيات محافظة جدة خلال هذه الفترة التي يعمل فيها الجميع للتصدي لجائحة فيروس كورونا (COVID -19) تحت شعار "دمك حياة غيرك لمساعدة مرضى كورونا وغيرهم".

وأوضح المتحدث الرسمي بالهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن هذه المبادرة المستمرة لمدة يومين تهدف لنشر ثقافة التبرع بالدم بين منسوبيها والمتطوعين، وإلى ترسيخ صورة العمل التطوعي والإسهام في سد حاجة المحتاجين من المرضى لنقل الدم، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن الأعمال التي يقوم بها كأعمال خيرية وتطوعية لزرع العمل الخيري والتطوعي في منسوبي الهيئة والمتطوعين التابعين.

وأهاب بجميع المواطنين بالمشاركة في حملات التبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم تحت شعار "كن عونًا لأصحاب الحالات الحرجة التي ستستمر لمدة يومين في بنك الدم بمستشفيات المحافظة".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,083
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,748
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,673
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,215

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة