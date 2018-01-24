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اختفاء "نقاط المفاضلة" من الوظائف الصحية يثير موجة استياء بين المتقدمين

"الصحة" دعتهم لمراجعة فروع الخدمة المدنية اعتباراً من يوم الأحد القادم

أثار اختفاء نقاط المفاضلة عن الوظائف الصحية المعلن الترشيح عليها بعد التمكين منتصف الأسبوع الحالي والبالغ عددها نحو 1900 وظيفة، موجة استياء بين المتقدمين على تلك الوظائف متسائلين ما هي الأسباب؟.

وفي التفاصيل، أوضح عدد من المتضررين أنه طيلة الأعوام الماضية كانت نقاط المفاضلة تدرج ضمن الأسماء المعلنة من باب الشفافية إلا أنه قد تم حذفها من الوظائف الحالية دون إبداء أي أسباب، حيث رصدت "سبق" سيلاً من الرسائل الموجهة عبر تويتر لوزارة الصحة تساءل من خلالها المتقدمون عن أسباب الحذف.

وحاولت "سبق" الحصول على تعليق من وزارة الصحة غير أنها لم تتلق أي رد، إلا أن مصادر بينت بأن المفاضلة تتم بشكل عادل وذلك وفق آلية محددة عن طريق جدارة حتى بعد إقرار التمكين.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد مكنت بعض الجهات الحكومية من وظائفها مؤخراً ووضعت ضوابط لذلك من أبرزها أن يتم إعلان الوظائف المراد شغلها في وسائل الإعلام المحلية وأن تحدّد شروط شغل الوظائف وفقاً للمؤهلات المحدّدة لها، حسبما هو وارد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وشروط شغل الوظائف والقواعد التصنيفية حسب أنظمة ولوائح الخدمة.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد دعت ١٩٠٧ من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية إلى مراجعة فروع وزارة الخدمة المدنية في مناطق ومحافظات المملكة، اعتباراً من يوم الأحد 27 يناير ٢٠١9م وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختفاء "نقاط المفاضلة" من الوظائف الصحية يثير موجة استياء بين المتقدمين
سبق

أثار اختفاء نقاط المفاضلة عن الوظائف الصحية المعلن الترشيح عليها بعد التمكين منتصف الأسبوع الحالي والبالغ عددها نحو 1900 وظيفة، موجة استياء بين المتقدمين على تلك الوظائف متسائلين ما هي الأسباب؟.

وفي التفاصيل، أوضح عدد من المتضررين أنه طيلة الأعوام الماضية كانت نقاط المفاضلة تدرج ضمن الأسماء المعلنة من باب الشفافية إلا أنه قد تم حذفها من الوظائف الحالية دون إبداء أي أسباب، حيث رصدت "سبق" سيلاً من الرسائل الموجهة عبر تويتر لوزارة الصحة تساءل من خلالها المتقدمون عن أسباب الحذف.

وحاولت "سبق" الحصول على تعليق من وزارة الصحة غير أنها لم تتلق أي رد، إلا أن مصادر بينت بأن المفاضلة تتم بشكل عادل وذلك وفق آلية محددة عن طريق جدارة حتى بعد إقرار التمكين.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد مكنت بعض الجهات الحكومية من وظائفها مؤخراً ووضعت ضوابط لذلك من أبرزها أن يتم إعلان الوظائف المراد شغلها في وسائل الإعلام المحلية وأن تحدّد شروط شغل الوظائف وفقاً للمؤهلات المحدّدة لها، حسبما هو وارد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وشروط شغل الوظائف والقواعد التصنيفية حسب أنظمة ولوائح الخدمة.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد دعت ١٩٠٧ من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية إلى مراجعة فروع وزارة الخدمة المدنية في مناطق ومحافظات المملكة، اعتباراً من يوم الأحد 27 يناير ٢٠١9م وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
10:34 PM

اختفاء "نقاط المفاضلة" من الوظائف الصحية يثير موجة استياء بين المتقدمين

"الصحة" دعتهم لمراجعة فروع الخدمة المدنية اعتباراً من يوم الأحد القادم

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قاسم الخبراني - الرياض
3
1,676

أثار اختفاء نقاط المفاضلة عن الوظائف الصحية المعلن الترشيح عليها بعد التمكين منتصف الأسبوع الحالي والبالغ عددها نحو 1900 وظيفة، موجة استياء بين المتقدمين على تلك الوظائف متسائلين ما هي الأسباب؟.

وفي التفاصيل، أوضح عدد من المتضررين أنه طيلة الأعوام الماضية كانت نقاط المفاضلة تدرج ضمن الأسماء المعلنة من باب الشفافية إلا أنه قد تم حذفها من الوظائف الحالية دون إبداء أي أسباب، حيث رصدت "سبق" سيلاً من الرسائل الموجهة عبر تويتر لوزارة الصحة تساءل من خلالها المتقدمون عن أسباب الحذف.

وحاولت "سبق" الحصول على تعليق من وزارة الصحة غير أنها لم تتلق أي رد، إلا أن مصادر بينت بأن المفاضلة تتم بشكل عادل وذلك وفق آلية محددة عن طريق جدارة حتى بعد إقرار التمكين.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد مكنت بعض الجهات الحكومية من وظائفها مؤخراً ووضعت ضوابط لذلك من أبرزها أن يتم إعلان الوظائف المراد شغلها في وسائل الإعلام المحلية وأن تحدّد شروط شغل الوظائف وفقاً للمؤهلات المحدّدة لها، حسبما هو وارد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وشروط شغل الوظائف والقواعد التصنيفية حسب أنظمة ولوائح الخدمة.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد دعت ١٩٠٧ من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية إلى مراجعة فروع وزارة الخدمة المدنية في مناطق ومحافظات المملكة، اعتباراً من يوم الأحد 27 يناير ٢٠١9م وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم.

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