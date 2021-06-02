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"ويك اند" أفضل برنامج إذاعي سياحي عربي لعام 2021

يبث عبر إذاعة جدة fm.. وللمرة الثانية على التوالي

أعلن المركز العربي للإعلام السياحي في ختام دورته 13 بالقاهرة عن فوز برنامج "ويك اند" الذي يتم بثه عبر أثير إذاعة جدة fm بجائزة أفضل برنامج إذاعي سياحي عربي؛ وهي جائزة السفر والتميز السياحي العربي لعام 2021.

وبرنامج "ويك اند" من إعداد وتقديم ابتسام عزام، وأسامة الغريبي، وإخراج معتز سمير بخش.

ويأتي فوز "ويك اند" بعد أيام قليلة من فوزه بجائزة أخرى؛ وهي جائزة التميز الإعلامي من الهيئة السعودية للسياحة.

وأشارت "سبق" في حينه إلى أن البرنامج تناول مواقع الجذب السياحي والمشروعات الكبرى المستقبلية في ظل رؤية السعودية 2030.

واشتمل البرنامج الفائز بجائزتين متتاليتين على لمسات إبداعية وفنية مميزة من فريق الإعداد؛ وهو ما ساهم في حصول البرنامج على العديد من الجوائز إلى جانب ثقة المستمعين.

من جانبه عبر فريق عمل برنامج "ويك اند" عن شكرهم للمستمعين والمسؤولين الذين هنؤوا فريق العمل على هذا الفوز الذي تحقق للمرة الثانية على التوالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ويك اند" أفضل برنامج إذاعي سياحي عربي لعام 2021
سبق

أعلن المركز العربي للإعلام السياحي في ختام دورته 13 بالقاهرة عن فوز برنامج "ويك اند" الذي يتم بثه عبر أثير إذاعة جدة fm بجائزة أفضل برنامج إذاعي سياحي عربي؛ وهي جائزة السفر والتميز السياحي العربي لعام 2021.

وبرنامج "ويك اند" من إعداد وتقديم ابتسام عزام، وأسامة الغريبي، وإخراج معتز سمير بخش.

ويأتي فوز "ويك اند" بعد أيام قليلة من فوزه بجائزة أخرى؛ وهي جائزة التميز الإعلامي من الهيئة السعودية للسياحة.

وأشارت "سبق" في حينه إلى أن البرنامج تناول مواقع الجذب السياحي والمشروعات الكبرى المستقبلية في ظل رؤية السعودية 2030.

واشتمل البرنامج الفائز بجائزتين متتاليتين على لمسات إبداعية وفنية مميزة من فريق الإعداد؛ وهو ما ساهم في حصول البرنامج على العديد من الجوائز إلى جانب ثقة المستمعين.

من جانبه عبر فريق عمل برنامج "ويك اند" عن شكرهم للمستمعين والمسؤولين الذين هنؤوا فريق العمل على هذا الفوز الذي تحقق للمرة الثانية على التوالي.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
05:28 PM

"ويك اند" أفضل برنامج إذاعي سياحي عربي لعام 2021

يبث عبر إذاعة جدة fm.. وللمرة الثانية على التوالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المركز العربي للإعلام السياحي في ختام دورته 13 بالقاهرة عن فوز برنامج "ويك اند" الذي يتم بثه عبر أثير إذاعة جدة fm بجائزة أفضل برنامج إذاعي سياحي عربي؛ وهي جائزة السفر والتميز السياحي العربي لعام 2021.

وبرنامج "ويك اند" من إعداد وتقديم ابتسام عزام، وأسامة الغريبي، وإخراج معتز سمير بخش.

ويأتي فوز "ويك اند" بعد أيام قليلة من فوزه بجائزة أخرى؛ وهي جائزة التميز الإعلامي من الهيئة السعودية للسياحة.

وأشارت "سبق" في حينه إلى أن البرنامج تناول مواقع الجذب السياحي والمشروعات الكبرى المستقبلية في ظل رؤية السعودية 2030.

واشتمل البرنامج الفائز بجائزتين متتاليتين على لمسات إبداعية وفنية مميزة من فريق الإعداد؛ وهو ما ساهم في حصول البرنامج على العديد من الجوائز إلى جانب ثقة المستمعين.

من جانبه عبر فريق عمل برنامج "ويك اند" عن شكرهم للمستمعين والمسؤولين الذين هنؤوا فريق العمل على هذا الفوز الذي تحقق للمرة الثانية على التوالي.

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