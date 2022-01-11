"شتاء جازان".. برامج تستثمر الهوايات وتعزز جودة الحياة‎‎

فتحت مجالًا واسعًا لمشاركة الشباب تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030

يحفل برنامج مهرجان شتاء جازان 22، بالعديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية التي تسعى لاستثمار الهوايات لدى مختلف فئات المجتمع وتعزيز جودة الحياة، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح المتحدث الرسمي للمهرجان محمد عبيري، أن المهرجان يحفل بأنشطة متنوعة تسعى لتلبية كافة التطلعات، حيث فتحت مجالًا واسعًا لمشاركة الشباب من خلال ثلاث مسارات للهايكنج في كل من وادي لجب وجزيرة فرسان ومحافظة بيش، وسباق الجري الذي شهد مشاركة 270 متسابقًا، وكذلك سباق الدراجات الهوائية الذي سيتم تنظيمه لاحقًا، إلى جانب منافسات كرة القدم والطائرة الشاطئية التي يتنافس بها أكثر من 500 رياضي.

وأضاف أن المهرجان أتاح أمام فئات المجتمع المشاركة في البرامج الثقافية من خلال معرض "فنن" المتخصص والذي يضم أقسامًا في الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي والنحت والرسم الحر والخط العربي، بمشاركة 90 فنانًا، ويشهد توافد العديد من محبي الفن يوميًا بمقر المعرض بمركز الأمير سلطان الحضاري ، مشيرًا كذلك إلى المعارض الفنية وورش الرسم الحر التي تشهدها القرية التراثية و تحظى باهتمامات الزوار ومشاركتهم الفاعلة.

وأشار المتحدث الرسمي لمهرجان شتاء جازان إلى أن فعالية "مستكة" سعت لتحسين البيئة المحلية والمشهد الحضري بوسط البلد بمدينة جيزان، حيث شارك 50 فنانًا وفنانة من التشكيليين بجازان في تزيين ما يزيد على 600 متر مربع من الواجهات بلوحات فنية حولت قلب مدينة جيزان القديم إلى متعة بصرية، إلى جانب تقديم ألوان الفنون والرقصات الشعبية التي ارتبطت بحياة الناس في المنطقة.