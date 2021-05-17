نيابة عن ولي العهد.. "ابن فرحان" يرأس وفد السعودية بمؤتمر باريس لدعم السودان

قدَّمت منحة 20 مليون دولار للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للبلاد

رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، وفد السعودية المشارك في المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة مواجهة تحدي نقص تمويل إفريقيا، وذلك نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

جاء ذلك بمشاركة وزير المالية محمد الجدعان في المؤتمر، إضافة إلى الوفد السعودي الذي ضم عددًا من المسؤولين في وزارتَيْ الخارجية والمالية، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس يومي 17 و18 مايو الجاري.

وأكد وزير الخارجية حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على مساهمة السعودية في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء ديون جمهورية السودان، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات السعودية في جمهورية السودان الشقيقة، ودعم السعودية للقطاعات كافة التي من شأنها تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو مزيد من التقدم والازدهار والنماء.

وامتدادًا للدعم السابق المقدم من السعودية لجمهورية السودان الشقيقة أعلنت السعودية خلال مؤتمر باريس لدعم السودان قيامها بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية لجمهورية السودان لدى صندوق النقد الدولي بنحو 20 مليون دولار، إضافة إلى تحويل رصيد السعودية في حسابَيْ الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى صندوق النقد الدولي للمساهمة في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء الديون على جمهورية السودان.

كما نقل تحيات وتهنئة قيادة السعودية لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، ودولة رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان الدكتور عبدالله حمدوك، والشعب السوداني الشقيق؛ بمناسبة نجاح أعمال مؤتمر باريس ونتائجه المثمرة نحو مستقبل أفضل للسودان وشعبها الشقيق.