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"الصحة" تعلن تسجيل 3288 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 108571

متحدث "الصحة" يعلن عن 214 عيادة في جميع المناطق ضمن مشروع "تطمن" لفحص كورونا

قال: ارتفاع الحالات النشطة ارتبط بالمخالطة المجتمعية وتم رصد ارتفاعها في الآونة الأخيرة

أعلن متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، عن خدمة جديدة للوصول بها إلى كل من يحتاجون للاطمئنان على صحتهم، من خلال عيادات #تطمن الـ214 والمنتشرة في كل مناطق المملكة وعلى مدار الساعة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا في المملكة: بإمكان من يرغبون بالحصول على الفحص المخبري الدقيق، الدخول عبر تطبيق #صحتي والاستفادة من الخدمة المقدمة في مراكز متخصصة ووحدات متنقلة.

وتابع: ارتفاع الحالات النشطة ارتبط بأمر مهم جداً، وهو أن نسبة الانتشار بالمخالطة المجتمعية تم رصد ارتفاعها في الآونة الأخيرة، وألمحنا إلى ذلك في مؤتمر الأسبوع الماضي.

وأضاف: 40% من الحالات التي تم استقصاؤها، ارتبطت بوجود مخالطة مجتمعية، وأغلبها لفئة الشباب.

وقال "العبدالعالي": هناك استفسارات رصدناها من منصات مختلفة، تمحورت حول مجموعة من التساؤلات (البروتوكول العلاجي - فحص كورونا - ازدحام المستشفيات - الكمامات).

وعن فحص كورونا قال: فحص #فيروس_كورونا متاح للجميع، إذا دعت الحاجة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة" يعلن عن 214 عيادة في جميع المناطق ضمن مشروع "تطمن" لفحص كورونا
سبق

أعلن متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، عن خدمة جديدة للوصول بها إلى كل من يحتاجون للاطمئنان على صحتهم، من خلال عيادات #تطمن الـ214 والمنتشرة في كل مناطق المملكة وعلى مدار الساعة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا في المملكة: بإمكان من يرغبون بالحصول على الفحص المخبري الدقيق، الدخول عبر تطبيق #صحتي والاستفادة من الخدمة المقدمة في مراكز متخصصة ووحدات متنقلة.

وتابع: ارتفاع الحالات النشطة ارتبط بأمر مهم جداً، وهو أن نسبة الانتشار بالمخالطة المجتمعية تم رصد ارتفاعها في الآونة الأخيرة، وألمحنا إلى ذلك في مؤتمر الأسبوع الماضي.

وأضاف: 40% من الحالات التي تم استقصاؤها، ارتبطت بوجود مخالطة مجتمعية، وأغلبها لفئة الشباب.

وقال "العبدالعالي": هناك استفسارات رصدناها من منصات مختلفة، تمحورت حول مجموعة من التساؤلات (البروتوكول العلاجي - فحص كورونا - ازدحام المستشفيات - الكمامات).

وعن فحص كورونا قال: فحص #فيروس_كورونا متاح للجميع، إذا دعت الحاجة.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
03:54 PM
اخر تعديل
09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
05:29 PM

متحدث "الصحة" يعلن عن 214 عيادة في جميع المناطق ضمن مشروع "تطمن" لفحص كورونا

قال: ارتفاع الحالات النشطة ارتبط بالمخالطة المجتمعية وتم رصد ارتفاعها في الآونة الأخيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,511

أعلن متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، عن خدمة جديدة للوصول بها إلى كل من يحتاجون للاطمئنان على صحتهم، من خلال عيادات #تطمن الـ214 والمنتشرة في كل مناطق المملكة وعلى مدار الساعة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا في المملكة: بإمكان من يرغبون بالحصول على الفحص المخبري الدقيق، الدخول عبر تطبيق #صحتي والاستفادة من الخدمة المقدمة في مراكز متخصصة ووحدات متنقلة.

وتابع: ارتفاع الحالات النشطة ارتبط بأمر مهم جداً، وهو أن نسبة الانتشار بالمخالطة المجتمعية تم رصد ارتفاعها في الآونة الأخيرة، وألمحنا إلى ذلك في مؤتمر الأسبوع الماضي.

وأضاف: 40% من الحالات التي تم استقصاؤها، ارتبطت بوجود مخالطة مجتمعية، وأغلبها لفئة الشباب.

وقال "العبدالعالي": هناك استفسارات رصدناها من منصات مختلفة، تمحورت حول مجموعة من التساؤلات (البروتوكول العلاجي - فحص كورونا - ازدحام المستشفيات - الكمامات).

وعن فحص كورونا قال: فحص #فيروس_كورونا متاح للجميع، إذا دعت الحاجة.

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