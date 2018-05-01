شاهد.. "عبدالله بن بندر" يستقبل منسوبي الوحدة ويهنِّئهم على التأهل

قدم لهم مكافآت تحفيزية بهذه المناسبة

استقبل اليوم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة؛ رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة والفريق الفني والإداري ولاعبي النادي، بمناسبة حصولهم على كأس دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، كما قدم لهم مكافآت تحفيزية بهذه المناسبة.

وهنأ الأمير عبدالله بن بندر النادي بالإنجاز الذي حققه، مؤكدًا أهمية العمل الجماعي والاحترافي لتحقيق المزيد من الإنجازات في المرحلة المقبلة، عطفًا على التاريخ الرياضي لهذا الكيان العريق.

من جهتهم عبر منسوبو نادي الوحدة عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة من نائب أمير مكة، مؤكدين أن كلماته ستكون أكبر دافع لتحقيق الطموحات.