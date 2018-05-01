النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "عبدالله بن بندر" يستقبل منسوبي الوحدة ويهنِّئهم على التأهل

قدم لهم مكافآت تحفيزية بهذه المناسبة

استقبل اليوم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة؛ رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة والفريق الفني والإداري ولاعبي النادي، بمناسبة حصولهم على كأس دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، كما قدم لهم مكافآت تحفيزية بهذه المناسبة.

وهنأ الأمير عبدالله بن بندر النادي بالإنجاز الذي حققه، مؤكدًا أهمية العمل الجماعي والاحترافي لتحقيق المزيد من الإنجازات في المرحلة المقبلة، عطفًا على التاريخ الرياضي لهذا الكيان العريق.

من جهتهم عبر منسوبو نادي الوحدة عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة من نائب أمير مكة، مؤكدين أن كلماته ستكون أكبر دافع لتحقيق الطموحات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
شاهد.. "عبدالله بن بندر" يستقبل منسوبي الوحدة ويهنِّئهم على التأهل
سبق

استقبل اليوم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة؛ رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة والفريق الفني والإداري ولاعبي النادي، بمناسبة حصولهم على كأس دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، كما قدم لهم مكافآت تحفيزية بهذه المناسبة.

وهنأ الأمير عبدالله بن بندر النادي بالإنجاز الذي حققه، مؤكدًا أهمية العمل الجماعي والاحترافي لتحقيق المزيد من الإنجازات في المرحلة المقبلة، عطفًا على التاريخ الرياضي لهذا الكيان العريق.

من جهتهم عبر منسوبو نادي الوحدة عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة من نائب أمير مكة، مؤكدين أن كلماته ستكون أكبر دافع لتحقيق الطموحات.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
05:12 PM
اخر تعديل
01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
09:37 PM

شاهد.. "عبدالله بن بندر" يستقبل منسوبي الوحدة ويهنِّئهم على التأهل

قدم لهم مكافآت تحفيزية بهذه المناسبة

A A A
محمد حضاض - جدة
1
5,902

استقبل اليوم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة؛ رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة والفريق الفني والإداري ولاعبي النادي، بمناسبة حصولهم على كأس دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، كما قدم لهم مكافآت تحفيزية بهذه المناسبة.

وهنأ الأمير عبدالله بن بندر النادي بالإنجاز الذي حققه، مؤكدًا أهمية العمل الجماعي والاحترافي لتحقيق المزيد من الإنجازات في المرحلة المقبلة، عطفًا على التاريخ الرياضي لهذا الكيان العريق.

من جهتهم عبر منسوبو نادي الوحدة عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة من نائب أمير مكة، مؤكدين أن كلماته ستكون أكبر دافع لتحقيق الطموحات.

شارك برأيك
72
467

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,407
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,095
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,175
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,298

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة