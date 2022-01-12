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"كلاسيكو" العالم بين ريال مدريد وبرشلونة.. تعرف على التشكيلة المتوقعة

الليلة أنظار عشاق كرة القدم تتجه للعاصمة السعودية الرياض

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث القمة المرتقبة، التي تجمع برشلونة وريال مدريد ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على أرض ملعب "الملك فهد الدولي".

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن تشكيلة برشلونة وريال مدريد المتوقعة.

وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيغن

خط الدفاع: أراخو، جيرارد بيكيه، لينغليه، جوردي ألبا

خط الوسط: نيكو، سيرجيو بوسكيتس، جافي

خط الهجوم: فيران توريس، ألفيس، ديمبيلي

بينما جاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي :

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، دافيد ألابا، ميندي

خط الوسط: كاسيميرو، مودريتش، كروس

خط الهجوم: أسينسيو، بنزيما، فينيسوس جونيور

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"كلاسيكو" العالم بين ريال مدريد وبرشلونة.. تعرف على التشكيلة المتوقعة
سبق

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث القمة المرتقبة، التي تجمع برشلونة وريال مدريد ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على أرض ملعب "الملك فهد الدولي".

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن تشكيلة برشلونة وريال مدريد المتوقعة.

وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيغن

خط الدفاع: أراخو، جيرارد بيكيه، لينغليه، جوردي ألبا

خط الوسط: نيكو، سيرجيو بوسكيتس، جافي

خط الهجوم: فيران توريس، ألفيس، ديمبيلي

بينما جاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي :

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، دافيد ألابا، ميندي

خط الوسط: كاسيميرو، مودريتش، كروس

خط الهجوم: أسينسيو، بنزيما، فينيسوس جونيور

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
03:28 PM

"كلاسيكو" العالم بين ريال مدريد وبرشلونة.. تعرف على التشكيلة المتوقعة

الليلة أنظار عشاق كرة القدم تتجه للعاصمة السعودية الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث القمة المرتقبة، التي تجمع برشلونة وريال مدريد ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على أرض ملعب "الملك فهد الدولي".

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن تشكيلة برشلونة وريال مدريد المتوقعة.

وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيغن

خط الدفاع: أراخو، جيرارد بيكيه، لينغليه، جوردي ألبا

خط الوسط: نيكو، سيرجيو بوسكيتس، جافي

خط الهجوم: فيران توريس، ألفيس، ديمبيلي

بينما جاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي :

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، دافيد ألابا، ميندي

خط الوسط: كاسيميرو، مودريتش، كروس

خط الهجوم: أسينسيو، بنزيما، فينيسوس جونيور

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142 مليون ..

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