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الاتحاد السعودي للرماية يرشح " المطيري" للمشاركة في أولمبياد طوكيو

أعلن الاتحاد السعودي للرماية عن تلقيه بطاقة التأهل الأولمبي من الاتحاد الدولي للرماية ISSF للمشاركة في أولمبياد طوكيو عام 2021م لمنافسات الأطباق(سكيت).

وقد رشح الاتحاد السعودي الرامي سعيد بن مقبل المطيري لتمثيل المملكة في أولمبياد طوكيو في مسابقة الأطباق (سكيت).

من جانبه قال الأمير سعود بن خالد بن عبد الله آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للرماية: "يسعدني أن أتقدم بالتهنئة للرامي الكبير خلقاً وأداءً صاحب أول ميدالية ذهبية سعودية في دورات الألعاب الآسيوية على الترشح للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، سائلاً المولى عز وجل له دوام التوفيق والنجاح من خلال تمثيل وطنه التمثيل المشرف في مثل هذا المحفل الدولي الكبير".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد السعودي للرماية يرشح " المطيري" للمشاركة في أولمبياد طوكيو
سبق

أعلن الاتحاد السعودي للرماية عن تلقيه بطاقة التأهل الأولمبي من الاتحاد الدولي للرماية ISSF للمشاركة في أولمبياد طوكيو عام 2021م لمنافسات الأطباق(سكيت).

وقد رشح الاتحاد السعودي الرامي سعيد بن مقبل المطيري لتمثيل المملكة في أولمبياد طوكيو في مسابقة الأطباق (سكيت).

من جانبه قال الأمير سعود بن خالد بن عبد الله آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للرماية: "يسعدني أن أتقدم بالتهنئة للرامي الكبير خلقاً وأداءً صاحب أول ميدالية ذهبية سعودية في دورات الألعاب الآسيوية على الترشح للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، سائلاً المولى عز وجل له دوام التوفيق والنجاح من خلال تمثيل وطنه التمثيل المشرف في مثل هذا المحفل الدولي الكبير".

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
11:20 PM

الاتحاد السعودي للرماية يرشح " المطيري" للمشاركة في أولمبياد طوكيو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد السعودي للرماية عن تلقيه بطاقة التأهل الأولمبي من الاتحاد الدولي للرماية ISSF للمشاركة في أولمبياد طوكيو عام 2021م لمنافسات الأطباق(سكيت).

وقد رشح الاتحاد السعودي الرامي سعيد بن مقبل المطيري لتمثيل المملكة في أولمبياد طوكيو في مسابقة الأطباق (سكيت).

من جانبه قال الأمير سعود بن خالد بن عبد الله آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للرماية: "يسعدني أن أتقدم بالتهنئة للرامي الكبير خلقاً وأداءً صاحب أول ميدالية ذهبية سعودية في دورات الألعاب الآسيوية على الترشح للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، سائلاً المولى عز وجل له دوام التوفيق والنجاح من خلال تمثيل وطنه التمثيل المشرف في مثل هذا المحفل الدولي الكبير".

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