مساعدات طبية وسلال غذائية.. حضور قوي لـ"سلمان للإغاثة" باليمن والسودان

في الخرطوم لتغطية حاجة متضرري السيول والأمطار.. ولدى "خدروتي" وغيرها

قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس؛ بتوزيع المساعدات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية بولاية الخرطوم؛ لتغطية حاجة المتضررين من السيول والأمطار ، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، ومسؤولي منظمة الاغتنام للتنمية البشرية الشريك المحلي للمركز.

وقال السفير علي بن حسن جعفر: إن المساعدات الإغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة تأتي لرفع المعاناة عن المتضررين من السيول والفيضانات؛ وهي امتداد لما تقوم به المملكة من دعم للسودان في كافة المجالات التي تأتي في مقدمتها الاحتياجات الإنسانية.

من جهته أوضح نائب مدير إدارة الإغاثة العاجلة بمركز الملك سلمان للإغاثة ناصر السبيعي؛ أن المساعدات الطبية وصلت ضمن الجسر الجوي لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات، وتشمل خمسة أطنان، وتوزع على أكثر من خمسة مستشفيات وتسعة مراكز صحية في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات، وتأتي لدعم المستشفيات والمراكز الصحية للقيام بدورها.

وأعرب المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم، الدكتور بابكر محمد علي؛ عن سعادته بهذا الدعم، وتقدم بشكره للمملكة على هذه المساعدات للمستشفيات والمراكز الصحية بولاية الخرطوم، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات أتت في الوقت المناسب.

من جانب آخر وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم؛ 200 كرتون من السلال الغذائية في مناطق خدروتي ودكشيتا ودنهر ولامه بمديرية حديبو في محافظة سقطرى، يستفيد منها 154 أسرة، وذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لدعم الشعب اليمني الشقيق.

