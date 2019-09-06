النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مساعدات طبية وسلال غذائية.. حضور قوي لـ"سلمان للإغاثة" باليمن والسودان

في الخرطوم لتغطية حاجة متضرري السيول والأمطار.. ولدى "خدروتي" وغيرها

قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس؛ بتوزيع المساعدات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية بولاية الخرطوم؛ لتغطية حاجة المتضررين من السيول والأمطار ، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، ومسؤولي منظمة الاغتنام للتنمية البشرية الشريك المحلي للمركز.

وقال السفير علي بن حسن جعفر: إن المساعدات الإغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة تأتي لرفع المعاناة عن المتضررين من السيول والفيضانات؛ وهي امتداد لما تقوم به المملكة من دعم للسودان في كافة المجالات التي تأتي في مقدمتها الاحتياجات الإنسانية.

من جهته أوضح نائب مدير إدارة الإغاثة العاجلة بمركز الملك سلمان للإغاثة ناصر السبيعي؛ أن المساعدات الطبية وصلت ضمن الجسر الجوي لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات، وتشمل خمسة أطنان، وتوزع على أكثر من خمسة مستشفيات وتسعة مراكز صحية في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات، وتأتي لدعم المستشفيات والمراكز الصحية للقيام بدورها.

وأعرب المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم، الدكتور بابكر محمد علي؛ عن سعادته بهذا الدعم، وتقدم بشكره للمملكة على هذه المساعدات للمستشفيات والمراكز الصحية بولاية الخرطوم، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات أتت في الوقت المناسب.

من جانب آخر وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم؛ 200 كرتون من السلال الغذائية في مناطق خدروتي ودكشيتا ودنهر ولامه بمديرية حديبو في محافظة سقطرى، يستفيد منها 154 أسرة، وذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لدعم الشعب اليمني الشقيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مساعدات طبية وسلال غذائية.. حضور قوي لـ"سلمان للإغاثة" باليمن والسودان
سبق

قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس؛ بتوزيع المساعدات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية بولاية الخرطوم؛ لتغطية حاجة المتضررين من السيول والأمطار ، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، ومسؤولي منظمة الاغتنام للتنمية البشرية الشريك المحلي للمركز.

وقال السفير علي بن حسن جعفر: إن المساعدات الإغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة تأتي لرفع المعاناة عن المتضررين من السيول والفيضانات؛ وهي امتداد لما تقوم به المملكة من دعم للسودان في كافة المجالات التي تأتي في مقدمتها الاحتياجات الإنسانية.

من جهته أوضح نائب مدير إدارة الإغاثة العاجلة بمركز الملك سلمان للإغاثة ناصر السبيعي؛ أن المساعدات الطبية وصلت ضمن الجسر الجوي لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات، وتشمل خمسة أطنان، وتوزع على أكثر من خمسة مستشفيات وتسعة مراكز صحية في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات، وتأتي لدعم المستشفيات والمراكز الصحية للقيام بدورها.

وأعرب المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم، الدكتور بابكر محمد علي؛ عن سعادته بهذا الدعم، وتقدم بشكره للمملكة على هذه المساعدات للمستشفيات والمراكز الصحية بولاية الخرطوم، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات أتت في الوقت المناسب.

من جانب آخر وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم؛ 200 كرتون من السلال الغذائية في مناطق خدروتي ودكشيتا ودنهر ولامه بمديرية حديبو في محافظة سقطرى، يستفيد منها 154 أسرة، وذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لدعم الشعب اليمني الشقيق.

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
07:04 PM

مساعدات طبية وسلال غذائية.. حضور قوي لـ"سلمان للإغاثة" باليمن والسودان

في الخرطوم لتغطية حاجة متضرري السيول والأمطار.. ولدى "خدروتي" وغيرها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
941

قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس؛ بتوزيع المساعدات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية بولاية الخرطوم؛ لتغطية حاجة المتضررين من السيول والأمطار ، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، ومسؤولي منظمة الاغتنام للتنمية البشرية الشريك المحلي للمركز.

وقال السفير علي بن حسن جعفر: إن المساعدات الإغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة تأتي لرفع المعاناة عن المتضررين من السيول والفيضانات؛ وهي امتداد لما تقوم به المملكة من دعم للسودان في كافة المجالات التي تأتي في مقدمتها الاحتياجات الإنسانية.

من جهته أوضح نائب مدير إدارة الإغاثة العاجلة بمركز الملك سلمان للإغاثة ناصر السبيعي؛ أن المساعدات الطبية وصلت ضمن الجسر الجوي لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات، وتشمل خمسة أطنان، وتوزع على أكثر من خمسة مستشفيات وتسعة مراكز صحية في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات، وتأتي لدعم المستشفيات والمراكز الصحية للقيام بدورها.

وأعرب المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم، الدكتور بابكر محمد علي؛ عن سعادته بهذا الدعم، وتقدم بشكره للمملكة على هذه المساعدات للمستشفيات والمراكز الصحية بولاية الخرطوم، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات أتت في الوقت المناسب.

من جانب آخر وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم؛ 200 كرتون من السلال الغذائية في مناطق خدروتي ودكشيتا ودنهر ولامه بمديرية حديبو في محافظة سقطرى، يستفيد منها 154 أسرة، وذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لدعم الشعب اليمني الشقيق.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,984
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,511
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,428
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,844

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة