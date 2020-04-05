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"هزازي": من أجل سلامة الجميع لا بد من البقاء في المنزل والتقيُّد بالتوجيهات

أكد أن التدريب والتوازن في البرنامج الغذائي مهم جدًّا

طالب مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي العدالة، نايف هزازي، بالتقيد بتوجيهات وزارة الصحة والعمل، وكذلك الجهات الأمنية التي تصبّ في مصلحة الجميع، في التصدّي والحدّ من انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19) من أجل سلامة الجميع.

وأضاف هزازي في تصريح لـ"سبق": علينا كلاعبين أن نحافظ على لياقتنا أثناء فترة توقّف الدوري من خلال المحافظة على التدريبات اليومية من أجل رفع المعدل اللياقي، بالإضافة إلى التوازن في البرنامج الغذائي".

وشدّد "هزازي" على البقاء في المنزل، وأن الخروج لا يكون إلا للضرورة القصوى من أجل سلامة الجميع، وبمشيئة الله نتجاوز هذا الوباء.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"هزازي": من أجل سلامة الجميع لا بد من البقاء في المنزل والتقيُّد بالتوجيهات
سبق

طالب مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي العدالة، نايف هزازي، بالتقيد بتوجيهات وزارة الصحة والعمل، وكذلك الجهات الأمنية التي تصبّ في مصلحة الجميع، في التصدّي والحدّ من انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19) من أجل سلامة الجميع.

وأضاف هزازي في تصريح لـ"سبق": علينا كلاعبين أن نحافظ على لياقتنا أثناء فترة توقّف الدوري من خلال المحافظة على التدريبات اليومية من أجل رفع المعدل اللياقي، بالإضافة إلى التوازن في البرنامج الغذائي".

وشدّد "هزازي" على البقاء في المنزل، وأن الخروج لا يكون إلا للضرورة القصوى من أجل سلامة الجميع، وبمشيئة الله نتجاوز هذا الوباء.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
09:02 PM

"هزازي": من أجل سلامة الجميع لا بد من البقاء في المنزل والتقيُّد بالتوجيهات

أكد أن التدريب والتوازن في البرنامج الغذائي مهم جدًّا

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أحمد سرور - الرياض
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طالب مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي العدالة، نايف هزازي، بالتقيد بتوجيهات وزارة الصحة والعمل، وكذلك الجهات الأمنية التي تصبّ في مصلحة الجميع، في التصدّي والحدّ من انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19) من أجل سلامة الجميع.

وأضاف هزازي في تصريح لـ"سبق": علينا كلاعبين أن نحافظ على لياقتنا أثناء فترة توقّف الدوري من خلال المحافظة على التدريبات اليومية من أجل رفع المعدل اللياقي، بالإضافة إلى التوازن في البرنامج الغذائي".

وشدّد "هزازي" على البقاء في المنزل، وأن الخروج لا يكون إلا للضرورة القصوى من أجل سلامة الجميع، وبمشيئة الله نتجاوز هذا الوباء.

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