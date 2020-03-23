"المياه": استمرار العمليات التشغيلية وطلب الخدمات والبلاغات عن بعد

"الموكلي" يطمئن جميع العملاء في مناطق المملكة باستمرار تأمين الاحتياجات

طمأن الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي جميع العملاء في مناطق المملكة ومدنها، بأن الشركة تقوم حالياً بتأمين كميات المياه التي أعلنتها، التي تجاوزت 9.7 ملايين متر مكعب يوميًا ومستمرة في تأمين كل ما يحتاجه العملاء من المياه.

وقال الموكلي: المملكة كغيرها من دول العالم تمر بظروف دقيقة وحساسة في ظل مواجهة فيروس كورونا، وهو ما يستدعي اتخاذ كل إجراء يضمن عدم التأثير على الجهود الحكومية الرامية لمحاصرة الفيروس ووضع حد لانتشاره.

وأوضح أن قرار منع التجول يعد إجراءً عالميًا متبعًا ومهمًا في هذه المرحلة، مما يستدعي رفع روح المسؤولية لدى الجميع في إبداء أقصى درجات التعاون مع أجهزة الدولة المستنفرة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد أن الشركة مستمرة في تقديم كل الخدمات، ومعالجة البلاغات لعملائها كافة بمناطق المملكة المختلفة من خلال فرعها الإلكتروني e.nwc.com.sa على مدار الساعة، وذلك لضمان سلامة العملاء، وخدمتهم عن بُعد وفقًا للظروف الراهنة، واتباعًا لإرشادات الصحة والسلامة، ومنع التجمعات، موضحًا أن خطة الشركة التشغيلية تضمنت رفع جاهزية الكوادر البشرية والآليات وفرق الطوارئ والفرق الميدانية، بالإضافة إلى تحليل المخاطر المتوقعة، وآلية التعامل معها.

وأضاف: القطاع العام والخاص يمضيان معًا في تقديم جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين من خلال التطبيقات الإلكترونية الذكية، التي ستكون خير معين ومساعدًا للمواطنين والمقيمين لمعاونتهم في توفير احتياجاتهم الأساسية التي لن تتأثر من بقائهم إلزاميًا في منازلهم.

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية بأن جميع من يعيش على أرض المملكة عليه مسؤولية مضاعفة تجاه هذا الوطن الذي قدم صحتهم فوق كل اعتبار، واتخذ كل ما يلزم من تدابير للحفاظ على سلامتهم، وتحمّل كل الأعباء الناجمة عن التأثيرات الاقتصادية، ولم يطلب من الجميع سوى التزام المنازل فقط.