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أمطار على عدة مدن ومحافظات في الشرقية

هطولها شمل "الدمام والظهران والقطيف"

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وشملت الأمطار "مدينة الدمام والظهران ومحافظة القطيف وأجزاء متفرقة من مراكز وبلدات المنطقة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار على عدة مدن ومحافظات في الشرقية
سبق

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وشملت الأمطار "مدينة الدمام والظهران ومحافظة القطيف وأجزاء متفرقة من مراكز وبلدات المنطقة".

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
01:28 PM

أمطار على عدة مدن ومحافظات في الشرقية

هطولها شمل "الدمام والظهران والقطيف"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وشملت الأمطار "مدينة الدمام والظهران ومحافظة القطيف وأجزاء متفرقة من مراكز وبلدات المنطقة".

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