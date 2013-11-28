أمطار على عدة مدن ومحافظات في الشرقية

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
وشملت الأمطار "مدينة الدمام والظهران ومحافظة القطيف وأجزاء متفرقة من مراكز وبلدات المنطقة".
هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
وشملت الأمطار "مدينة الدمام والظهران ومحافظة القطيف وأجزاء متفرقة من مراكز وبلدات المنطقة".
هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
وشملت الأمطار "مدينة الدمام والظهران ومحافظة القطيف وأجزاء متفرقة من مراكز وبلدات المنطقة".
هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
وشملت الأمطار "مدينة الدمام والظهران ومحافظة القطيف وأجزاء متفرقة من مراكز وبلدات المنطقة".