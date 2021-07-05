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"الصحة": تسجيل 1247 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1429 خلال الـ24 ساعة الماضية

جازان.. 1246 عملية قلب مفتوح وقسطرة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر

خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021

أجرى مركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان 1246 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلبية، خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021.

وذكرت "صحة جازان" أن عدد عمليات القسطرة القلبية التي قام بإجرائها المركز خلال الفترة ذاتها بلغت 1167 عملية، وبلغ عدد عمليات القلب المفتوح الذي قام بإجرائها القسم 79 عملية.

ويأتي ذلك امتداداً للخدمات التي تقدمها المراكز التخصصية بـ"صحة جازان" للمرضى والمراجعين في جميع التخصصات الدقيقة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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جازان.. 1246 عملية قلب مفتوح وقسطرة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر
سبق

أجرى مركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان 1246 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلبية، خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021.

وذكرت "صحة جازان" أن عدد عمليات القسطرة القلبية التي قام بإجرائها المركز خلال الفترة ذاتها بلغت 1167 عملية، وبلغ عدد عمليات القلب المفتوح الذي قام بإجرائها القسم 79 عملية.

ويأتي ذلك امتداداً للخدمات التي تقدمها المراكز التخصصية بـ"صحة جازان" للمرضى والمراجعين في جميع التخصصات الدقيقة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
03:30 PM

جازان.. 1246 عملية قلب مفتوح وقسطرة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر

خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021

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فهد كاملي - جازان
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أجرى مركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان 1246 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلبية، خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021.

وذكرت "صحة جازان" أن عدد عمليات القسطرة القلبية التي قام بإجرائها المركز خلال الفترة ذاتها بلغت 1167 عملية، وبلغ عدد عمليات القلب المفتوح الذي قام بإجرائها القسم 79 عملية.

ويأتي ذلك امتداداً للخدمات التي تقدمها المراكز التخصصية بـ"صحة جازان" للمرضى والمراجعين في جميع التخصصات الدقيقة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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