جازان.. 1246 عملية قلب مفتوح وقسطرة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر
خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021
أجرى مركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان 1246 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلبية، خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021.
وذكرت "صحة جازان" أن عدد عمليات القسطرة القلبية التي قام بإجرائها المركز خلال الفترة ذاتها بلغت 1167 عملية، وبلغ عدد عمليات القلب المفتوح الذي قام بإجرائها القسم 79 عملية.
ويأتي ذلك امتداداً للخدمات التي تقدمها المراكز التخصصية بـ"صحة جازان" للمرضى والمراجعين في جميع التخصصات الدقيقة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
جازان.. 1246 عملية قلب مفتوح وقسطرة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر
فهد كاملي
سبق
2021-07-05
أجرى مركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان 1246 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلبية، خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021.
وذكرت "صحة جازان" أن عدد عمليات القسطرة القلبية التي قام بإجرائها المركز خلال الفترة ذاتها بلغت 1167 عملية، وبلغ عدد عمليات القلب المفتوح الذي قام بإجرائها القسم 79 عملية.
ويأتي ذلك امتداداً للخدمات التي تقدمها المراكز التخصصية بـ"صحة جازان" للمرضى والمراجعين في جميع التخصصات الدقيقة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
03:30 PM
جازان.. 1246 عملية قلب مفتوح وقسطرة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر
خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021
أجرى مركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان 1246 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلبية، خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021.
وذكرت "صحة جازان" أن عدد عمليات القسطرة القلبية التي قام بإجرائها المركز خلال الفترة ذاتها بلغت 1167 عملية، وبلغ عدد عمليات القلب المفتوح الذي قام بإجرائها القسم 79 عملية.
ويأتي ذلك امتداداً للخدمات التي تقدمها المراكز التخصصية بـ"صحة جازان" للمرضى والمراجعين في جميع التخصصات الدقيقة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.