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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 6762.03 نقطة

بتداولات تجاوزت 7.8 مليارات ريال لأكثر من 340 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 446.52 نقطة ليقفل عند مستوى 6762.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 340 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 191 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم شركتين على تراجع.

وكانت أسهم: أسمنت نجران، والصناعات الكهربائية، ومسك، والأبحاث والتسويق، وأنعام القابضة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركتي: اللجين، وجدوى ريت الحرمين فكانتا الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.66%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، وكيان السعودية، والأهلي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، والأهلي، وسابك، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو "، اليوم، مرتفعاً 33.54 نقطة ليقفل عند مستوى 6178.07 نقطة، وبتداولات تجاوزت 28 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 630 ألف سهم تقاسمتها 1460 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 6762.03 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 446.52 نقطة ليقفل عند مستوى 6762.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 340 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 191 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم شركتين على تراجع.

وكانت أسهم: أسمنت نجران، والصناعات الكهربائية، ومسك، والأبحاث والتسويق، وأنعام القابضة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركتي: اللجين، وجدوى ريت الحرمين فكانتا الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.66%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، وكيان السعودية، والأهلي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، والأهلي، وسابك، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو "، اليوم، مرتفعاً 33.54 نقطة ليقفل عند مستوى 6178.07 نقطة، وبتداولات تجاوزت 28 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 630 ألف سهم تقاسمتها 1460 صفقة.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
04:13 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 6762.03 نقطة

بتداولات تجاوزت 7.8 مليارات ريال لأكثر من 340 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 446.52 نقطة ليقفل عند مستوى 6762.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 340 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 191 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم شركتين على تراجع.

وكانت أسهم: أسمنت نجران، والصناعات الكهربائية، ومسك، والأبحاث والتسويق، وأنعام القابضة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركتي: اللجين، وجدوى ريت الحرمين فكانتا الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.66%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، وكيان السعودية، والأهلي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، والأهلي، وسابك، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو "، اليوم، مرتفعاً 33.54 نقطة ليقفل عند مستوى 6178.07 نقطة، وبتداولات تجاوزت 28 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 630 ألف سهم تقاسمتها 1460 صفقة.

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