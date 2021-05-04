جولات ودعوة للإبلاغ.. إغلاق 74 منشأة خالفت الاحترازات بجدة

جهود رقابية كثّفتها "الأمانة" على المنشآت التجارية عبر فرق ميدانية

كثّفت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، أمس، جهودها الرقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكّد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، التي أسفرت عن إغلاق 74 منشأة مخالفة.

وأوضحت "الأمانة"، أنها نفّذت 4082 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 134 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيُّد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكّدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكّد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمّنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أيّ مخالفات عبر مركز البلاغات (940) أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.