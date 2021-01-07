تلقى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وعدد من منسوبي الوزارة؛ الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19).
يأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.
شاهد .. وزير الحرس الوطني يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"
تلقى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وعدد من منسوبي الوزارة؛ الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19).
يأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.
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شاهد .. وزير الحرس الوطني يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"متعب البقمي سبق 2021-01-07
تلقى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وعدد من منسوبي الوزارة؛ الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19).
07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
09:44 PM
اخر تعديل
07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
11:17 PM
شاهد .. وزير الحرس الوطني يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"
تلقى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وعدد من منسوبي الوزارة؛ الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19).
يأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.
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