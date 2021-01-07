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شاهد .. وزير الحرس الوطني يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"

تلقى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وعدد من منسوبي الوزارة؛ الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19).

يأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

لقاح كورونا وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر وزارة الحرس الوطني وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. وزير الحرس الوطني يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"
سبق

تلقى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وعدد من منسوبي الوزارة؛ الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19).

يأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
09:44 PM
اخر تعديل
07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
11:17 PM

شاهد .. وزير الحرس الوطني يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"

A A A
متعب البقمي - الرياض
2
2,564

تلقى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وعدد من منسوبي الوزارة؛ الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19).

يأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

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