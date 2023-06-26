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إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بمنشأة تبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية بالخبر

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مركز خدمات إطارات وزيوت سيارات بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تورطه في حيازة وعرض إطارات سيارات منتهية الصلاحية وإطارات مستعملة للبيع، وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمشتري بالنظر لما تشكله الإطارات المستعملة ومنتهية الصلاحية من خطورة على سلامة مستخدميها.



وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية وإغلاق المقر المخالف، ومصادرة وإتلاف الإطارات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.



وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.



وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بمنشأة تبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية بالخبر
سبق

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مركز خدمات إطارات وزيوت سيارات بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تورطه في حيازة وعرض إطارات سيارات منتهية الصلاحية وإطارات مستعملة للبيع، وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمشتري بالنظر لما تشكله الإطارات المستعملة ومنتهية الصلاحية من خطورة على سلامة مستخدميها.



وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية وإغلاق المقر المخالف، ومصادرة وإتلاف الإطارات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.



وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.



وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
11:45 PM

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بمنشأة تبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية بالخبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مركز خدمات إطارات وزيوت سيارات بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تورطه في حيازة وعرض إطارات سيارات منتهية الصلاحية وإطارات مستعملة للبيع، وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمشتري بالنظر لما تشكله الإطارات المستعملة ومنتهية الصلاحية من خطورة على سلامة مستخدميها.



وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية وإغلاق المقر المخالف، ومصادرة وإتلاف الإطارات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.



وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.



وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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