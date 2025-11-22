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من بلاط صاحبة الجلالة إلى "دعاء السفر" ... هاريسون يستعرض تجربته في المملكة في منتدى الاعلام السعودي

يعرف الكثيرون صوت الاعلامي البريطاني روجر هاريسون فهو يداعب اسماعهم على الدوام في رسائل صوتيه باللغة الانكليزية لشركات اتصالات سعودية أشهرها رسالة "الجوال مغلق حالياً" بالإضافة إلى التسجيل الصوتي لترجمة دعاء السفر المستخدم في رحلات الطيران ورحلات قطار المشاعر المقدسة.

هاريسون الذي قال عندما غادر المملكة منهياً تجربته الصحافية على أراضيها إنه سيعود إلى بلاده تاركاً خلفة ذكريات جميلة سيرويها لأصدقائه يعود الى عاصمة الاعلام العربي الرياض للمشاركة في منتدى الإعلام السعودي الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة متحدثاً عن تجربته العريضة في بلاط صاحبة الجلالة في المملكة التي امتدت إلى أكثر من 30 عاماً لأكثر من ألف مشارك من 32 دوله.

جاء هاريسون إلى السعودية للعمل كمعلم في مدينة الجبيل وأستمر في مهنته لمدة أربعة أعوام تعرف خلالها على المجتمع السعودي وأقترب من شؤونه وشجونه وأضحى على معرفه بتفاصيله ثم ألتحق بعدها ببلاط صاحبة الجلالة وبزغ نجمه فيها مستثمراً موهبته وقدرته على قراءة الاحداث من زوايا مختلفة وعشقه للتصوير الفوتوغرافي لينجح في تقديم مواد صحافية متميزة غطى من خلالها بالصوت والصورة الكثير من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

حديث هاريسون في المنتدى الإعلامي السعودي سيشمل أيضاً أهمية الصورة في المشهد الإعلامي وعلاقته بالكاميرا بصفته مصوراً فوتوغرافياً محترفاً حيث يمتلك مكتبة زاخرة من الصور من بينها سلسلة من الصور التي التقطها في مختلف أنحاء المملكة و صور لرحلة الطيران الشراعي التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء من الرياض إلى جدة.

يرى هاريسون أن الصحافة فتحت أمامه الأبواب للتعرف على الطبيعة الجغرافية المتنوعة للمملكة وسمحت له بالالتقاء بأفراد من مختلف الشرائح وهو ما جعله يحرص على حد تعبيره على تجسيد الصورة الحقيقية للمجتمع السعودي في مواضيعه الصحافية لأولئك الذين تنقصهم معرفه حقيقية بالسعودية وشعبها.

يذكر أن منتدى الاعلام السعودي سيشهد على مدى يومين جلسات وورش عمل متخصصة بحضور عدد من الخبراء والقادة البارزين والمؤثرين في مجال صناعة الإعلام في العالم، وممثلي وسائل الإعلام العربية والدولية، بهدف مناقشة القضايا والموضوعات الإعلامية المستجدة، والتفاعل معها، وعلاقتها بالتطورات الاتصالية في المنطقة العربية والعالم.

منتدى الإعلام السعودي روجر هاريسون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من بلاط صاحبة الجلالة إلى "دعاء السفر" ... هاريسون يستعرض تجربته في المملكة في منتدى الاعلام السعودي
سبق

يعرف الكثيرون صوت الاعلامي البريطاني روجر هاريسون فهو يداعب اسماعهم على الدوام في رسائل صوتيه باللغة الانكليزية لشركات اتصالات سعودية أشهرها رسالة "الجوال مغلق حالياً" بالإضافة إلى التسجيل الصوتي لترجمة دعاء السفر المستخدم في رحلات الطيران ورحلات قطار المشاعر المقدسة.

هاريسون الذي قال عندما غادر المملكة منهياً تجربته الصحافية على أراضيها إنه سيعود إلى بلاده تاركاً خلفة ذكريات جميلة سيرويها لأصدقائه يعود الى عاصمة الاعلام العربي الرياض للمشاركة في منتدى الإعلام السعودي الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة متحدثاً عن تجربته العريضة في بلاط صاحبة الجلالة في المملكة التي امتدت إلى أكثر من 30 عاماً لأكثر من ألف مشارك من 32 دوله.

جاء هاريسون إلى السعودية للعمل كمعلم في مدينة الجبيل وأستمر في مهنته لمدة أربعة أعوام تعرف خلالها على المجتمع السعودي وأقترب من شؤونه وشجونه وأضحى على معرفه بتفاصيله ثم ألتحق بعدها ببلاط صاحبة الجلالة وبزغ نجمه فيها مستثمراً موهبته وقدرته على قراءة الاحداث من زوايا مختلفة وعشقه للتصوير الفوتوغرافي لينجح في تقديم مواد صحافية متميزة غطى من خلالها بالصوت والصورة الكثير من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

حديث هاريسون في المنتدى الإعلامي السعودي سيشمل أيضاً أهمية الصورة في المشهد الإعلامي وعلاقته بالكاميرا بصفته مصوراً فوتوغرافياً محترفاً حيث يمتلك مكتبة زاخرة من الصور من بينها سلسلة من الصور التي التقطها في مختلف أنحاء المملكة و صور لرحلة الطيران الشراعي التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء من الرياض إلى جدة.

يرى هاريسون أن الصحافة فتحت أمامه الأبواب للتعرف على الطبيعة الجغرافية المتنوعة للمملكة وسمحت له بالالتقاء بأفراد من مختلف الشرائح وهو ما جعله يحرص على حد تعبيره على تجسيد الصورة الحقيقية للمجتمع السعودي في مواضيعه الصحافية لأولئك الذين تنقصهم معرفه حقيقية بالسعودية وشعبها.

يذكر أن منتدى الاعلام السعودي سيشهد على مدى يومين جلسات وورش عمل متخصصة بحضور عدد من الخبراء والقادة البارزين والمؤثرين في مجال صناعة الإعلام في العالم، وممثلي وسائل الإعلام العربية والدولية، بهدف مناقشة القضايا والموضوعات الإعلامية المستجدة، والتفاعل معها، وعلاقتها بالتطورات الاتصالية في المنطقة العربية والعالم.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
04:40 PM

من بلاط صاحبة الجلالة إلى "دعاء السفر" ... هاريسون يستعرض تجربته في المملكة في منتدى الاعلام السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعرف الكثيرون صوت الاعلامي البريطاني روجر هاريسون فهو يداعب اسماعهم على الدوام في رسائل صوتيه باللغة الانكليزية لشركات اتصالات سعودية أشهرها رسالة "الجوال مغلق حالياً" بالإضافة إلى التسجيل الصوتي لترجمة دعاء السفر المستخدم في رحلات الطيران ورحلات قطار المشاعر المقدسة.

هاريسون الذي قال عندما غادر المملكة منهياً تجربته الصحافية على أراضيها إنه سيعود إلى بلاده تاركاً خلفة ذكريات جميلة سيرويها لأصدقائه يعود الى عاصمة الاعلام العربي الرياض للمشاركة في منتدى الإعلام السعودي الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة متحدثاً عن تجربته العريضة في بلاط صاحبة الجلالة في المملكة التي امتدت إلى أكثر من 30 عاماً لأكثر من ألف مشارك من 32 دوله.

جاء هاريسون إلى السعودية للعمل كمعلم في مدينة الجبيل وأستمر في مهنته لمدة أربعة أعوام تعرف خلالها على المجتمع السعودي وأقترب من شؤونه وشجونه وأضحى على معرفه بتفاصيله ثم ألتحق بعدها ببلاط صاحبة الجلالة وبزغ نجمه فيها مستثمراً موهبته وقدرته على قراءة الاحداث من زوايا مختلفة وعشقه للتصوير الفوتوغرافي لينجح في تقديم مواد صحافية متميزة غطى من خلالها بالصوت والصورة الكثير من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

حديث هاريسون في المنتدى الإعلامي السعودي سيشمل أيضاً أهمية الصورة في المشهد الإعلامي وعلاقته بالكاميرا بصفته مصوراً فوتوغرافياً محترفاً حيث يمتلك مكتبة زاخرة من الصور من بينها سلسلة من الصور التي التقطها في مختلف أنحاء المملكة و صور لرحلة الطيران الشراعي التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء من الرياض إلى جدة.

يرى هاريسون أن الصحافة فتحت أمامه الأبواب للتعرف على الطبيعة الجغرافية المتنوعة للمملكة وسمحت له بالالتقاء بأفراد من مختلف الشرائح وهو ما جعله يحرص على حد تعبيره على تجسيد الصورة الحقيقية للمجتمع السعودي في مواضيعه الصحافية لأولئك الذين تنقصهم معرفه حقيقية بالسعودية وشعبها.

يذكر أن منتدى الاعلام السعودي سيشهد على مدى يومين جلسات وورش عمل متخصصة بحضور عدد من الخبراء والقادة البارزين والمؤثرين في مجال صناعة الإعلام في العالم، وممثلي وسائل الإعلام العربية والدولية، بهدف مناقشة القضايا والموضوعات الإعلامية المستجدة، والتفاعل معها، وعلاقتها بالتطورات الاتصالية في المنطقة العربية والعالم.

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