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"تقنية الأفلاج" تفتح باب القبول في 3 تخصصات.. هنا التفاصيل

قالت: التسجيل عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد من 14 إلى 22 شوال

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة الأفلاج، فتح بوابة القبول للفصل التدريبي الأول للعام 1440- 1441هـ.

وأوضحت تقنية الأفلاج عبر حسابها على "تويتر"، أن التسجيل في تخصصات مكانيكا السيارات، والحاسب الآلي "دعم فني"، والتقنية الإدارية "محاسبة"؛ يتم عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض.

ودعت جميع من لديه الرغبة في الالتحاق، إلى سرعة التسجيل عبر البوابة في الموعد المحدد؛ اعتبارًا من 14 إلى 22 من شهر شوال الحالي.

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"تقنية الأفلاج" تفتح باب القبول في 3 تخصصات.. هنا التفاصيل
سبق

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة الأفلاج، فتح بوابة القبول للفصل التدريبي الأول للعام 1440- 1441هـ.

وأوضحت تقنية الأفلاج عبر حسابها على "تويتر"، أن التسجيل في تخصصات مكانيكا السيارات، والحاسب الآلي "دعم فني"، والتقنية الإدارية "محاسبة"؛ يتم عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض.

ودعت جميع من لديه الرغبة في الالتحاق، إلى سرعة التسجيل عبر البوابة في الموعد المحدد؛ اعتبارًا من 14 إلى 22 من شهر شوال الحالي.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
01:22 PM

"تقنية الأفلاج" تفتح باب القبول في 3 تخصصات.. هنا التفاصيل

قالت: التسجيل عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد من 14 إلى 22 شوال

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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589

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة الأفلاج، فتح بوابة القبول للفصل التدريبي الأول للعام 1440- 1441هـ.

وأوضحت تقنية الأفلاج عبر حسابها على "تويتر"، أن التسجيل في تخصصات مكانيكا السيارات، والحاسب الآلي "دعم فني"، والتقنية الإدارية "محاسبة"؛ يتم عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض.

ودعت جميع من لديه الرغبة في الالتحاق، إلى سرعة التسجيل عبر البوابة في الموعد المحدد؛ اعتبارًا من 14 إلى 22 من شهر شوال الحالي.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,859
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,646
29 مليار ..

29 مليار ..

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18,502
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,522

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